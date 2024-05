Prezident Aleksandar Vučić povedal, že blížiace sa hlasovanie o rezolúcii o Srebrenici vo Valnom zhromaždení je pre neho ako Vidovdan, keďže sa vtedy, ako povedal, ukáže, kto sú skutoční priatelia Srbska a kto nie.

„Dnes je 23. mája, nie je to Vidovdan, ale pre nás to bude presne ako Vidovdan. Všetko sa ukáže, kto sú naši priatelia a kto falošní a ktorí nikdy našimi priateľmi neboli. Bude veľa pokrytectva, bude veľa neprávd, veľa všetkého, čo sme sa naučili už dávno, v ktorom tí, ktorí robia všetko proti Srbsku, budú vysvetľovať, že to robia práve kvôli Srbsku, a že rozumejú našim záujmom v budúcnosti oveľa lepšie ako my.“