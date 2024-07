Srbský premiér Miloš Vučević vyhlásil, že skutočný význam včerajšieho dňa pochopíme až o niekoľko rokov, keď uvidíme realizáciu projektov a ich prínos pre našu krajinu a občanov.

Včerajší deň bol jedným z najvýznamnejších momentov za posledné dve desaťročia, niečo, čo mení obraz Srbska. Prináša nám nový bezpečnostný balík v každom zmysle. Toto nie je len príbeh o ekonomike, ale aj o politike. Týmto spôsobom sme získali najlepšiu možnú propagáciu Srbska vo všetkých svetových mediálnych rámcoch a vytvorili sme klímu, že Srbsko je tým správnym miestom pre investície. Uzavreli sme strategickú dohodu s Európskou komisiou pre kritické suroviny a Spolkovou republikou Nemecko, ktorá je najsilnejšou mocnosťou v EÚ, a priviedli najväčšie spoločnosti z automobilového priemyslu.

Premiér zdôraznil, že mal stretnutie s generálnym riaditeľom Mercedesu. Príchod Mercedesu do Srbska znamená, že Srbsko je politicky a ekonomicky bezpečné. Tento príchod je najlepšou pozvánkou pre stovky ďalších spoločností, aby prišli do Srbska. Generálny riaditeľ Mercedesu uviedol, že dnes neexistuje jediný model auta, ktorý by nemal niekoľko dielov vyrobených v Srbsku, povedal premiér Vučević pre televíziu PINK.

Zdroj: nsuzivo