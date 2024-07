Globálny výpadok IT služieb so systémom Windows od spoločnosti Microsoft, ktorý včera postihol letectvo, banky, médiá a ďalšie odvetvia v mnohých krajinách, bol spôsobený neúspešnou aktualizáciou softvéru od firmy CrowdStrike. Šéf spoločnosti George Kurtz to potvrdil na sociálnej sieti X.