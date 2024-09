V kysáčskej škole sa 2. septembra otvorili brány dokorán, začal sa nový školský rok. Po druhom zvone, ktoré ohlásilo, že sa hodina začína, odznela hymna Bože pravde, pokým v slávnostnej sieni bolo prijímanie prvákov.

V tomto školskom roku sú dve triedy prvákov, a to jedna trieda s vyučovacím slovenským jazykom – 16 žiakov a jedna trieda s vyučovacím srbským jazykom – 17 žiakov. Na úvod žiakov, ale aj rodičov privítal riaditeľ školy Miloš Krstovski, ktorý ozrejmil, čo všetko čaká prváčikov, s čím sa budú stretávať a čo všetko sa v škole naučia.

Prečítané boli mená každého žiaka, takže každý žiak prišiel k svojej pani učiteľke, zoznámil sa a zastal si vedľa nej. V novom školskom roku nových žiakov budú učiť pani učiteľky Anna Privizerová a Svetlana Vučinićová.

Všetci prváčikovia dostali učebnice zdarma, ktoré im zabezpečilo mesto Nový Sad. Prekvapenie pre prváčikov bol aj uvítací balíček z Univerexportu a balíček z podniku Bambi. Školské tašky a učebné pomôcky pre žiakov zabezpečila Matica slovenská v Srbsku. Ako sa dozvedáme od riaditeľa Miloša Krstovského, v tomto školskom roku kysáčska škola má 330 žiakov, ktorí sú rozdelení do 18 tried, a to 9 tried s vyučovacím slovenským jazykom a 9 tried s vyučovacím srbským jazykom, všetky predmety sú odborne kryté. Všetci žiaci navštevujú hodiny v predpoludňajšej zmene.

Nových žiakov si pani učiteľky prevzali a odišli do svojich tried, kde im boli rozdelené darčeky a zoznámili sa nielen so žiakmi, ale aj rodičmi. Budú sa učiť poznávať prvé písmenká, prvé číslice, a preto sú tu šikovné pani učiteľky, ktoré naučia, vysvetlia, ba aj pomôžu.