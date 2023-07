Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove pôsobí 106 rokov. Škola sa vyvíjala ako aj samotná spoločnosť, menila názov, ale vždy bola a je elitnou vzdelávacou ustanovizňou, čo aj svedčí gymnáziu všeobecného odboru. V gymnáziu už celé desaťročia vzdelávajú žiakov, ktorí sa po ukončení štvorročného vzdelania môžu zapísať nielen na všetky fakulty v Srbsku, lež aj v zahraničí. O uplynulom školskom roku 2022/2023, investíciách v škole a plánoch na nadchádzajúce obdobie porozprávali sme sa s Miroslavom Markovićom, riaditeľom Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove.

„Minulý školský rok hodnotím ako veľmi úspešný, a to z viacerých aspektov. Čo sa týka materiálno-technického vybavenia, ktoré zlepšuje samotný vyučovací proces tak žiakov, ako aj profesorov, vo všetkých kabinetoch sme inštalovali projektory a zabezpečili laptopy a upravili sme aj školský dvor. Keď ide o žiacke výsledky, uplynulý školský rok bol veľmi úspešný. Mali sme vyše 30 rozličných súťaží, na ktorých žiaci gymnázia dosiahli pozoruhodné výsledky. Súťažili od Subotice do Vranja na národnej ekologickej olympiáde, z fyziky, v športe (vlani obhájili titul majstra sveta vo volejbale), zo srbského jazyka a literatúry, prehliadky národnostných menšín, v debate… My sme na odchody na tieto súťaže vyčlenili okolo 600-tisíc dinárov, čo zabezpečila staropazovská lokálna samospráva. Na základe dozvukov našich maturantov, väčšina z nich sa zapísala na želanú fakultu a až 80 percent sa dostalo i na rozpočtové financovanie, čo považujeme za veľmi významné,“ povedal riaditeľ Marković a doložil, že materiálno-technické vkladania do školy zabezpečili najviac z rezortného pokrajinského sekretariátu a vďaka týmto prostriedkom vykonali rekonštrukciu hygienických zariadení na dvoch poschodiach, čo znamená iba polovicu z celkových prác.

„Z pokrajinských orgánov sme dostali aj dva milióny dinárov pre počítače, dvakrát po milión dinárov, ktorými sme obnovili oba kabinety informatiky. Po dvakrát sme dostali aj program Andrevlje, nový program sekretariátu, vďaka ktorému 20 žiakov našej školy pobudlo na sedemdňovej edukácii a kde mali možnosť sa zoznámiť aj so svojimi rovesníkmi z iných stredných škôl vo Vojvodine. Naše gymnázium je zaradené aj medzi školy Príklad dobrej praxe a sme jedinou strednou školou zo Sriemu, ktorá sa ocitla medzi najlepšími školami na tomto súbehu. Vo Vojvodine iba niekoľko škôl získalo tento titul a na základe udeleného uznania svoju prácu sme prezentovali v Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá,“ zdôraznil riaditeľ školy.

Tri základné a stredné školy prezentovali svoju prácu po tom, čo ich ministerstvo osvety, resp. príslušná školská správa vyzdvihli ako príklad dobrej praxe vo výchovno-vzdelávacom systéme.

Ako uviedol spolubesedník, v minulom školskom roku mali aj externé hodnotenie, či kontrolu zo strany príslušnej školskej správy, kde dostali veľmi vysokú známku, ktorá určite vplývala i na zaradenie pazovského gymnázia medzi školy s titulom príklad dobrej praxe. „Krásne výsledky dosiahli aj členovia divadelnej sekcie školy s predstavením Danas meni, sutra tebi. O predstavení, kde sa zamedzuje násilie, vysokú mienku mali aj členovia komisie, a preto ju naši žiaci zahrali vo viacerých mestách vo Vojvodine,“ prízvukoval Marković.

Pred 10 – 12 rokmi škola mala príliš zlú známku, no v novom cykle hodnotenia na základe výsledkov práce sa im dostalo prestížne ocenenie, a ako hovorí riaditeľ Marković, je to motivácia pre všetkých.

V tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizni je zamestnaných 50 profesorov, mnoho mladých osvetových pracovníkov, ktorí boli práve aj žiakmi tohto gymnázia a po ukončení fakúlt sa rozhodli pracovať v školstve. Všetky vyučovacie predmety v škole sú odborne zastúpené, čo riaditeľ Marković s hrdosťou konštatoval.

Do plánu na nadchádzajúce obdobie Marković zaradil výmenu priehľadnej strechy, ktorá bude vplývať i na tepelnú a bezpečnostnú účinnosť, tiež výmenu hlavného vodovodného potrubia, líčenie učební, výmenu záclon, opotrebovaných bielych tabúľ a pod.