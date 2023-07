Selenča počas júla žila výtvarným umením. Totiž konal sa tu najprv 4. detský výtvarný tábor, o týždeň Letná škola výtvarného umenia pre deti a do tretice – síce nie v Selenči, ale v susednom Báči – sa v sobotu 15. júla konal 5. umelecký tábor neafirmovaných amatérskych maliarov. Organizátorom dvoch táborov a spoluorganizátorom Letnej školy bola Miestna skupina Spolku svätého Vojtecha v Selenči. Presnejšie Anna a Štefan Nosálovci zo Selenče už dlhodobo sa snažia dať do popredia výtvarné umenie a umelcov z našich prostredí a sú aj hlavnými koordinátormi táborov, ktoré sa už kontinuálne z roka na rok organizujú.

V báčskom františkánskom kláštore sa aj tohto roku stretli umelci, ktorí mali možnosť na jedinečnom a spirituálnom mieste tvoriť na ľubovoľnú tému a s ľubovoľnou technikou. Tohto roku sa výtvarného tábora zúčastnilo 40 maliarov zo Selenče, z Báčskeho Petrovca, Hložian, Kulpína, Báčskej Palanky, Padiny, Gajdobry, ako aj z mesta Neuss v Nemecku. Umelci si mohli zvoliť aj jedinečné miesto tvorenia: buď si zvolili krásnu kláštornú záhradku, alebo interiér, ktorý dýcha bohatou históriou a umením.

Tábora sa zúčastnilo aj niekoľko žiakov základných škôl zo Selenče a z Hložian. Tvorili pod odborným dohľadom starších umelcov, ktorí im poskytli cenné rady z oblasti výtvarnej tvorby.

V rámci tábora ako každý rok odznel kratší program príhovorov, ktorý moderoval Jozef Gašparovský. Na začiatku detskú báseň Radosť autorky Eleny Čepčekovej zarecitovala Antónia Nosálová. V mene Miestnej skupiny Spolku svätého Vojtecha účastníkov privítal jej predseda Štefan Nosál a privítacie slová mal aj páter františkánskeho kláštora Josip Špehar. Zástupkyňa predsedu Obce Báč Marína Balabanová akcentovala: „Je mi potešením, že sa tu v Báči stretáme už pomaly tradične a že toto podujatie už môžeme zaradiť do kalendára kultúrnych podujatí Obce Báč, ktorá ho bezpochyby bude aj naďalej podporovať.“

Prihovoril sa aj pokrajinský poslanec a podpredseda NRSNM Pavel Surový, ktorý zdôraznil nevyhnutnosť finančnej podpory podujatí tohto druhu vládou APV a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny.

„Po troch týždňoch treba gratulovať rodine Nosálovej, ktorá to, čo robí pre výtvarné umenie, robí naozaj zo srdca. Je to zanietenie, ktoré ovplyvňuje aj ostatných. S veľkou radosťou prichádzame každoročne do Báča, a zrejme to zanecháva kladný výsledok na výtvarné umenie vojvodinských Slovákov,“ zhodnotil Vladimír Valentík, riaditeľ SVC a predseda Slovenského kultúrneho klubu.

Česť otvoriť 5. umelecký tábor neafirmovaných amatérskych maliarov mal Boris Konček, 3. tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade. V rámci tábora si návštevníci mali možnosť pozrieť výstavu obrazov, ktoré vznikli počas minulých ročníkov. Podobne aj tohto roku účastníci mohli nechať obrazy v kláštore. Treba zdôrazniť, že vo väčšine prípadov maliari maľovali práve tematiku, ktorú mali pred sebou, čiže samotný kláštor a život v ňom.

Po ukončení programu účastníci a návštevníci si mohli pozrieť celkový interiér františkánskeho kláštora v Báči. Sprevádzal ich pritom páter Josip Špehar.