Po tom, ako naša vodnopólová ekipa v úvodnom kole majstrovstiev sveta prehrala proti aktuálnemu šampiónovi sveta Španielsku výsledkom 16 : 14, dnes veľmi presvedčivo porazili outsidera Južnú Afriku výsledkom 30 : 5.

Na rozdiel od prvého kola, v ktorom naša selekcia neustále bola v podradenej úlohe, proti Južnej Afrike bolo celkom inak, čo sa aj očakávalo. Pravda, Južná Afrika pravidelne účinkuje na majstrovstvách sveta, ale nedosahuje významnejšie výsledky.

Ich najlepším výkonom je dvanáste miesto, ktoré na majstrovstvách obsadili trikrát a neraz sa stalo, že finišovali ako poslední či predposlední.

Od začiatku dnešného stretnutia Srbsko diktovalo hru, už po prvej štvrtine naši mali náskok 8 : 1 a na polčase bolo 17 : 2. Rutinovane sme zápas aj ukončili a dosiahli jeden z najpresvedčivejších triumfov v poslednom čase.

Najlepšími strelcami boli Jakšić a Rašović, obaja nastrieľali šesť gólov.

Týmto triumfom je Srbskom momentálne na druhom mieste skupiny D a zabezpečený má postup do nasledujúceho kola súťaže. Srbsko má garantované osemfinále či takzvanú play-off, lebo v našej skupine prvé miesto obsadili Španieli, už po dvoch kolách a úvodných triumfoch nad Srbskom, ako aj dnes nad Čiernou Horou.

Španieli dnes oslavovali 11 : 7, zabezpečili si prvé miesto a priamy postup do štvrťfinále, kým naša selekcia a susedná Čierna Hora v treťom kole a vo vzájomnom stretnutí rozhodnú o tom, ktoré mužstvo finišuje na druhom a ktoré na treťom mieste.

S ohľadom na to, že Maďari dnes prekonali Chorvátsko výsledkom 12 : 10 v skupine C, našim by veľmi zodpovedala výhra nad Čiernou Horou, lebo by sme sa tak v osemfinále vyhli Chorvátsku, ktoré najpravdepodobnejšie finišuje ako druhé v skupine, ktorá sa zlučuje s našou.

V každom prípade by nám viac zodpovedali Japonsko či Argentína, ako Chorvátsko.

Postupujeme do osemfinále

Predsa musíme byť obozretní. Srbsko stále kvalitu má, ale si uvedomujeme, že nie sme ani približne takí dominantní ako pred takým desaťročím, keď sme trofeje získali na každej súťaži.

Po Olympijských hrách v Tokiu, kde Srbsko získalo zlato a obhájilo prvé miesto z Ria, sa s reprezentáciou rozlúčili početní vodní pólisti, prišiel aj nový tréner. Mladšie kádre nie sú zlé, ale očividne stále nie sme na takej úrovni ako skôr.

Potvrdzujú to fakty – Srbsko poslednú medailu na veľkých súťažiach získalo práve v Tokiu pred dvomi rokmi. Vlani naša reprezentácia rozčarovala na Majstrovstvách sveta, ale ešte horšie to bolo na Majstrovstvách Európy v Splite, kde sme eliminovaní boli v osemfinále proti Francúzsku a nakoniec sme finišovali na deviatom mieste. Práve tento výkon, ak ho tak možno nazvať, je naším najslabším umiestnením na najväčších podujatiach po rozpade niekdajšej krajiny.

Máme nádej, že sa preto situácia stabilizuje a že sa náš najúspešnejší šport vráti na najvyššie priečky. Srbské vodné pólo si to aj zasluhuje.

Svojráznym ukazovateľom, že sa situácia predsa hýbe k pozitívu, je to, že nedávno mladá reprezentácia získala striebro na Majstrovstvách sveta, kým kadeti v Podgorici na Majstrovstvách Európy pred niekoľkými dňami finišovali ako štvrtí.

Ak sa vrátime k aktuálnym Majstrovstvám sveta v japonskej Fukuoke, treba spomenúť, že skupinová fáza vrcholí v piatok, potom nasledovať budú eliminačné kolá.

Finále na programe bude v predposledný deň Majstrovstiev sveta vo vodných športoch, čiže 29. júla.