Dnes je Svetový deň včiel, ktorý si ľudia pripomínajú od roku 2018, keď bol stanovený na základe rozhodnutia OSN.

Svetový deň včiel bol stanovený na 20. mája, keďže sa v tento deň v roku 1734 narodil Anton Janša, slovinský včelár, ktorý položil základy moderného včelárstva a bol riaditeľom prvej rakúsko-uhorskej včelárskej školy.

Tento deň je venovaný včelám, promócii včelárstva, ale predovšetkým akcentovaniu na význam včiel v kontexte zachovania celkovej biodiverzity, ktorá by bola bez včiel narušená. Dnes je v Srbsku registrovaných okolo 15-tisíc včelárov, no odhaduje sa, že počty presahujú až 30-tisíc, keďže mnohí nie sú registrovaní. V našej krajine sa počas celého roku vyrobí okolo 9 500 ton medu.

„Spoločenstvá včiel žijú na planéte desiatky miliónov rokov. Pracujú, komunikujú, vytvárajú väzby s rastlinami a opeľovaním zaisťujú produkciu potravy pre celú planétu Zem.

Spoločenstvá hmyzu už zažili obdobia, keď prevládajúca forma živočíchov vyhynula, a konanie človeka ich iste neprekvapí. Naopak, my máme možnosť učiť sa od nich ako spoločne žiť milióny rokov udržateľným spôsobom. Pristupujme k našim úľom s úctou, pretože spoločenstvá v ich vnútri majú oveľa bohatšiu históriu než naša ľudská spoločnosť.“

Miroslav Urban, fotograf, ilustrátor, lektor, včelár

Často sa v poslednom čase do médií dostáva informácia o poklese počtu včiel a v niektorých častiach planéty sú už považované za ohrozený druh. Dôvodom toho je silné odlesňovanie, monokultúrne pestovanie plodín, znečistenie vôd a používanie insekticídov.

Podľa výroku Alberta Einsteina včely ak vyhynú, ľudstvo prežije najviac štyri roky. No dnes mnohé štúdiá potvrdili, že ide o prehnané tvrdenie. Dokonca až 76 percent svetovej a 84 európskej produkcie potravín závisí od opelenia včiel. V prípade, že by včely vyhynuli, nastala by potravinová kríza.

Organizácia Earthwatch Institute vyhlásila včely za najdôležitejšie bytosti na Zemi.

Akým spôsobom môžeme pomôcť včelám:

– vysádzaním rôznych kvitnúcich a medonosných rastlín;

– nevyklčovaním lesov;

– nepoužívaním škodlivých insekticídov, fungicídov a herbicídov;

– zadovážením vody pre včely;

– kontaktovaním včelárov v prípade rojenia včiel v okolí;

– zdieľaním informácií o význame včiel.

