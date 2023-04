Farbené vajíčka neodmysliteľne patria k Veľkej noci. Deťom to prináša svojráznu zábavu, starším zase pripomína detstvo. Avšak každoročne sa nastoľuje otázka: Ako farbiť vajíčka? Držať sa tradície, alebo použiť umelé farby?

Kedysi gazdinky túto dilemu nemali, keďže všetky siahali iba po prírodnom farbive, čiže cibuľových šupkách. Postupom času sa na trhu zjavili umelé farby, krajšie, pestrejšie než tie, ktoré mohli vyprodukovať cibuľové šupky. Dnes je ten trh ešte bohatší a máme všelijakú ponuku, ktorá nám sľubuje tú najkrajšiu možnú farbu či odtiene. No v posledných rokoch v spoločnosti cítiť svojrázny návrat k prírodným a najmä zdravším produktom. Čoraz viac ľudí uprednostňuje organické potraviny, prírodnú kozmetiku a pod. Tento trend sa začal odzrkadľovať aj na sviatky. Dekorácie sú prevažne z prírodných materiálov a zdravšie maškrty cítiť aj na stole. Platí to aj keď ide o farbenie veľkonočných vajíčok? Pozrime sa, čo si o tom myslia naše čitateľky.

#tip č. 1: ak chceme, aby vajcia boli bledšie, varíme ich vo vode, do ktorej sme pridali trochu octu a soli a až potom farbíme #tip č. 2: aby pri varení vajcia nepopraskali, najprv ich umyjeme horúcou vodou a až potom vložíme do vriacej osolenej vody #tip č. 3: vajíčka ľahko olúpeme, ak ich po uvarení položíme do studenej vody

Hana Hrašková z Bratislavy hovorí, že vajíčka farbí prírodnými surovinami. Ako povedala, cibuľovými šupkami biele vajíčka budú oranžové a tie hnedé budú hrdzavo červené. A prezradila aj ďalšie tipy: kurkuma zafarbí na žlto, červená repa na ružovo, resp. gaštanovú farbu, a červená, resp. fialová kapusta na modro, resp. zeleno. „Vždy uprednostňujem to, čo mám doma, lebo keď aj pri farbení prasknú, tak majú peknú štruktúru na bielku a čo je dôležité, nie je to škodlivé,“ prezradila.

Jánošíčanka Marína Piktorová nám povedala, že každoročne na stole majú vajíčka farbené v cibuľových šupkách, ale aj tie ofarbené umelými farbami. „Vždy máme z každého po troche. Červené, zelené a žlté vajíčka farbíme umelými farbivami, no nesmú hýbať ani tie cibuľové, ktoré predsa uprednostňujem. Pripomína mi to aj detstvo, keď sme tieto vajíčka skrášľovali buď ďatelinkou alebo nejakým kvietkom. Aj teraz sa teším na to a rovnako ako každý rok so svokrou ofarbíme zhruba 80 vajec,“ hovorí Piktorová.

Umelým farbám je určite ťažko odolať, no prírodné suroviny predsa majú prevahu. Buď je to osvedčená cibuľa alebo kurkuma, instantná káva či cvikla, jedno je isté – je to prírodné, bez chémie a predovšetkým zdravé.