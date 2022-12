Ministerstvo práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí schválilo projekt Inovatívny a trvalo udržateľný prístup trhu práce pre zraniteľné skupiny v Obci Báč, ktorý bude realizovaný v období od decembra 2022 do júna 2023.

Z dôvodu veľkého počtu nezamestnaných, predovšetkým tých, ktorí patria do kategórie ťažšie zamestnateľných, si Obec Báč uvedomila potrebu stlmiť negatívne trendy nezamestnanosti zraniteľných skupín. Aj realizáciou tohto projektu chce Obec Báč skrátiť dĺžku čakania na prácu najmä marginalizovaných skupín, ktoré na prácu čakajú viac ako rok.

Ako uvádzajú v oznámení, neinformovanosť zamestnávateľov a nezamestnaných, ako aj ich neznalosť postupov a nedostatočná motivácia aktívnejšie sa zapájať do trhu práce predstavujú problém, k riešeniu ktorého prispeje aj projekt Obec Báč.

Cieľovou skupinou projektu sú nezamestnaní s nízkou kvalifikáciou, osoby nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnané osoby, predovšetkým ženy, mladí ľudia do 30 rokov, utečenci a vysídlené osoby, Rómovia, osoby so zdravotným postihnutím, práceneschopní poberatelia sociálnej pomoci, manželia z rodín, v ktorých sú obaja manželia nezamestnaní, osamelí rodičia a rodičia detí so zdravotným postihnutím.