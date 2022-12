O akademikovi Dr. Jánovi Kišgecimu (1941) z Báčskeho Petrovca, uznávanom odborníkovi a dlhoročnom riaditeľovi Ústavu pre chmeľ, cirok a liečivé rastliny v Báčskom Petrovci, neskôr aj pedagógovi na Novosadskej a Nitrianskej univerzite, pokrajinskom, republikovom a spolkovom ministrovi, doteraz vyšli dve knihy biografického charakteru.

Prvá kniha bola Široke brazde Jana Kišgecija autora Miloša Jevtića, ktorá po srbsky vyšla v Belehrade roku 2004. Druhou publikáciou o tomto vedcovi, politikovi, odborníkovi, publicistovi, univerzitnom profesorovi a akademikovi je zborník prác Kišgeci zostavovateľa Martina Prebudilu, ktorá svetlo sveta uzrela roku 2016. Do tejto knihy vlastnými textami prispeli viaceré významné osobnosti, odborníci z domova a zahraničia, vedci, spolupracovníci, novinári a priatelia.

Naposledy sme zaregistrovali aj publikáciu Bibliografia Jána Kišgeciho, ktorá bola verejnosti predstavená na tohtoročnom knižnom veľtrhu v marci v Novom Sade.

Bibliografia Jána Kišgeciho autorky Boženky Bažíkovej vyšla ako 6. zväzok v edícii Bibliografie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem prvej knihy Bibliografia Andreja Ferku z roku 2010, ktorú podpísal Víťazoslav Hronec, ďalšie vydania v tejto edícii podpísala Boženka Bažíková. Roku 2014 jej vyšla Bibliografia Viery Benkovej, roku 2016 Selektívna bibliografia Miroslava Benku, roku 2017 Bibliografia Pavla Mučajiho a roku 2020 Bibliografia Jána Labátha.

Autorka tvorbu Jána Kišgeciho rozdelila do štyroch celkov. V prvom sú knihy, vedecké publikácie, učebnice, technické riešenia a knihy, na ktorých tvorbe spolupracoval. Zoradené sú chronologicky podľa roku vydania a v rámci toho istého roka sú zoradené abecedným poradím. Ďalším celkom sú články a práce v knihách, časopisoch a novinách, obhájená magisterská práca, doktorská dizertácia, vedenie magisterských prác a doktorských dizertácií, účasť na medzinárodnej spolupráci; projekty, na ktorých pracoval s inými účastníkmi; J. Kišgeci ako prekladateľ; rozhovory s J. Kišgecim; katalógy výstav a programy podujatí, ktorých bol organizátorom; programy, pozvánky, register podujatí atď., na ktorých sa zúčastnil so svojimi prácami; fotografie, ktoré fotil. Do tretieho celku je zaradené to, čo iní písali o J. Kišgecimu v knihách, v časopisoch a novinách. V štvrtej časti sú registre. Je ich päť: menný register, register kníh, register časopisov, register projektov a register katalógov, pozvánok a programov podujatí.

V prvých troch častiach autorka spracovala 1 707 bibliografických jednotiek. V knihe sú uvedené aj skratky, biografia J. Kišgeciho z pera Kataríny Melegovej-Melichovej a krátky životopis autorky B. Bažíkovej, ktorá 40 rokov odpracovala ako školená knihovníčka v Bibliotéke Matice srbskej v Novom Sade. Kniha sa končí Fotogalériou.

Publikáciu Bibliografia Jána Kišgeciho vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Titulnú stranu navrhol Ðula Šanta. Táto kniha rozmerov 24 x 17 cm vytlačená v rozsahu 296 strán, zlepená je do mäkkého prebalu, vyšla s vročením 2021 v náklade 100 kusov. Vytlačila ju tlačiareň SP Print v Novom Sade.