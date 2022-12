Člen Mestskej rady pre zdravotníctvo Dragan Stajić a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsad Đerlek podpísali včera Dohodu o pridelení pomoci mesta Nový Sad do Rozpočtového fondu na liečbu chorôb, ktoré sa nemôžu liečiť v Srbsku. Rozpočtový fond bol zriadený s cieľom získania ďalších finančných prostriedkov na liečbu pacientov, ktorým Republiková zdravotná poisťovňa nedokáže zabezpečiť dostatočný objem prostriedkov na liečbu z platenia povinných zdravotných odvodov.

Člen Mestskej rady pre zdravotníctvo Dragan Stajić zdôraznil, že Mesto Nový Sad zaplatilo do fondu v tomto roku, rovnako ako aj v minulom, 30 miliónov dinárov.

„Mesto Nový Sad spoločensky zodpovednú politiku nevedie iba jeden deň, ale počas celého roka. Aj tento rok, ako aj predchádzajúcich šesť, sa nám vďaka zodpovedným Novosadčanom a stabilnému rozpočtu mesta podarilo vyčleniť finančné prostriedky pre Fond na liečbu detí a mládeže v zahraničí. Mesto doteraz zaplatilo do fondu celkovo 115 miliónov dinárov a vďaka pomoci fondu odišlo vyše dvesto detí a mladých ľudí do liečebných centier v zahraničí a do Srbska prišli na operácie svetoví odborníci,“ povedal Stajić.

Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsad Đerlek poďakoval mestu a všetkým obyvateľom Nového Sadu za humánne gesto, pričom zdôraznil, že ide aj o príklad, teda pozvanie pre ostatné mestá a obce, aby, ak budú mať príležitosť, rozmýšľali na tento spôsob.

„Ide o naozaj ojedinelú situáciu, že jedna naša lokálna samospráva sa stará o zdravie občanov z územia celého Srbska. Ministerstvo zdravotníctva je zodpovedné za organizáciu a zlepšovanie zdravotného systému Republiky Srbsko. V bežnom živote sa najčastejšie stretávame s pacientmi, ktorí trpia chronickými ochoreniami, ako sú srdcovo-cievne alebo cerebrovaskulárne ochorenia, pretože ich je najviac, asi 40 percent. Ale, samozrejme, pacienti trpiaci zriedkavými chorobami si zaslúžia rovnakú pozornosť a liečbu. V tomto zmysle urobil štát veľký krok a v porovnaní s rokom 2008, keď sme nemali na účte žiadne prostriedky na liečbu tých chorôb, máme tento rok 4 miliardy a 600 miliónov dinárov. Naša projekcia na liečbu zriedkavých chorôb je 12 miliárd dinárov, o to sa snažíme a pracujeme na tom. Každé darovanie je pre nás mimoriadne dôležité, aby čo najviac týchto pacientov dostalo adekvátnu liečbu,“ povedal štátny tajomník Đerlek.