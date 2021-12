Prvú Národnú platformu umelej inteligencie v Srbsku spustili dnes v Štátnom dátovom centre v Kragujevci za prítomnosti prezidenta Aleksandra Vučića.

Pri tejto príležitosti prezident Vučić odkázal, že táto platforma bude veľmi vplývať na našu vedeckú spoločnosť, univerzity a vedecko-technologické parky. Vyjadril potešenie, že mladí majú možnosť ihneď sa zamestnať v strediskách, akým je toto v Kragujevci.

„Naše deti, ktoré by šli do Belehradu alebo aj do zahraničia, budú môcť zostať v Kragujevci a pracovať v najlepších možných podmienkach. Okrem toho, že sme medzi 26 krajinami, ktoré majú túto platformu pre umelú inteligenciu, sme jedna zo zriedkavých krajín, ktorá má aj inštitút pre ňu, a to otvára netušené možnosti. Naši ľudia sa vracajú zo zahraničia a to je dobre. Mojou dobrou správou pre nich je to, že im štát navýši plat o 50 %. Mám na mysli tých najstručnejších ľudí, ktorí sa zaoberajú umelou inteligenciou,“ povedal Vučić.

Dohody o používaní prvej Národnej platformy umelej inteligencie s predstaviteľmi technických fakúlt, všetkých vedecko-technologických parkov a troch inštitútov podpísal riaditeľ Kancelárie pre IT vlády Srbska Mihailo Jovanović.







ADVERTISEMENT

Národná platforma umelej inteligencie je vysokovýkonný superpočítač poslednej generácie, pripravený spracovať obrovské množstvo informácií v krátkom čase.