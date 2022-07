V sobotu v dome kultúry boli otvorené tri výstavy: retrospektívna panelová výstava 25. rokov festivalu DIDA, spomienková výstava fotografií Jozefa Chrčka a Jána Kmeťka pod názvom DIDA dáva divy a do tretice to bola výstava 15 rokov divadla Janka Čemana. O nainštalovaných výstavách hovoril Vladimir Brňa a hudobne vystúpil Komorný zbor Nádeje. Po tomto nasledovalo divadelné predstavenie Pusťte basu do rozhlasu.

Záver sobotného dňa patril veselici pri máji na rohu ulíc Rybárskej a Štefánikovej, presnejšie na tzv. Valkárskom kraji. Tradičné váľanie mája prilákalo aj tohto roku veľa Pivničanov.

Nedeľný program tvorili prevažne náboženské a športové obsahy. Slávnostné bohoslužby sa konali v evanjelickom a pravoslávnom kostole, v Baptistickej, Evanjelickej metodistickej a Kresťanskej adventistickej cirkvi.

Na tzv. Piskare sa stretli aj pivnickí lovci, ktorí tu usporiadali súťaž v streľbe do hlinených terčov. Do súťaže sa zapojili aj mladší pivnickí lovci, ktorí sa aj prostredníctvom tejto akcie mali možnosť naučiť strelecké základy.