Na Novosadskom veľtrhu aj tohto roku budú zorganizované početné veľtrhy a podujatia.

Ako informujú organizátori, prvou veľkou udalosťou bude Medzinárodný veľtrh kníh a 29. Medzinárodná výstava umenia Art expo. Prebiehať budú od 18. do 24. marca.

Od 20. do 22. marca bude 20. Medzinárodný veľtrh vzdelávania Smerovníky a 2. NS Gaming week.

V ustálenom májovom termíne bude 92. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh, a to od 17. do 22. mája.

V septembri budú Veľtrh lovu a rybolovu a Veľtrh ekológie – od 24. do 28. septembra.

Veľtrh športu a mládeže bude 3. októbra a Medzinárodné dni energetiky a investícií 5. a 6. novembra.

Po dňoch energetiky od 7. do 10. novembra bude Medzinárodná výstava zlatníctva a hodinárstva Lesk a posledným veľtrhovým podujatím bude 56. Medzinárodný veľtrh turizmu, a to od 27. do 29. novembra.