Vanja Petkovićová, členka Mestskej rady pre ekológiu, energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia, dnes spolu so zástupcami spoločnosti Sekopak a Coca-Cola HBC Srbsko odovzdali ceny obyvateľom Nového Sadu, ktorí v minulom období vložili najviac odpadov z obalov do jedného z piatich recyklomatov v Novom Sade.

„V záujme skvalitnenia systému primárneho výberu odpadov z obalov a zvýšenia povedomia občanov o dôležitosti ochrany životného prostredia Mesto Nový Sad v spolupráci so spoločnosťou Sekopak a VKP Čistoća Nový Sad realizuje projekt Nový Sad recykluje inteligentne a týmto spôsobom dodatočne vyzýva občanov, aby sa zapojili do primárnej separácie odpadu a získali ekologické návyky. Mesto Nový Sad je hrdé na to, že firmy sa chcú zapojiť a sme vždy otvorení pre spoluprácu, pretože naším spoločným cieľom je, aby všetci naši občania žili v čistom a krásnom meste,“ povedala Petkovićová.

Marketingová manažérka Sekopak Milica Kuzmanovová uviedla, že obyvatelia Nového Sadu doteraz zlikvidovali v recyklomatoch až 120 000 obalových jednotiek, čo svedčí o vysokej úrovni environmentálneho povedomia. Avizovala, že hlavnou cenou v októbri bude notebook, ako aj to, že do konca roka bude v Novom Sade inštalovaný ďalší recyklačný stroj.

Pripomíname, že recyklomaty sa nachádzajú na Belehradskom nábreží, na Námestí slobody, v Ulici Žarka Zrenjanina 2, v Čínskej štvrti, ako aj pri hlavnom vchode na kúpalisko Štrand.