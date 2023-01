V sobotu 21. januára od 7.00 h do 22.00 h sa v Slovenskej republike bude konať referendum.

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“

Prezidentka Zuzana Čaputová referendum vyhlásila na základe petície občanovej prijatej 24. augusta 2022.

Voliči, ktorí sa chcú zúčastniť na referende, no v deň jeho konania nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať o hlasovací preukaz, a to osobne do 20. januára. Týka sa to len voličov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku.