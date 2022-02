Za podpory Obce Stará Pazova v staropazovskom chráme Božom prebiehajú práce na renovácii kostolných lavíc a doskami pod nimi.

„Kostolné lavice sa renovujú a farbia do takého štýlu, akými sú farárske lavice. Teda aby bol celý kostol v jednom štýle. Tieto kostolné lavice spolu s doskami pod nimi si vyžadovali kompletnú renováciu, lebo ubehlo veľa rokov od ich posledného obnovovania a farbenia,“ povedal Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský.

Počas tejto renovácie kostolných lavíc, ktorých je okolo 60, možno vidieť, ako sa farby v priebehu dejín menili. Počas tejto renovácie sa farby odstraňujú, aby sa prišlo k zdravému drevu, a kostolné lavice v pazovskom chráme Božom naposledy boli ofarbené dohneda – do farby napodobňujúcej drevo. Predtým boli zelenej farby.

„Boli sme v dileme, či nechať takúto farbu, alebo nejakú inú, no väčšina cirkevníkov sa po dlhšom uvažovaní vyjadrila, aby sme zachovali ten celý, pravdepodobne pôvodný štýl, teda aké sú farárske lavice, aký je oltár, kazateľnica,“ povedal Feldy a zároveň sa poďakoval Obci Stará Pazova za tieto vyčlenené účelové prostriedky na renováciu a farbenie kostolných lavíc.

A aby kostolné lavice touto renováciou a farbením dostali pôvodný štýl a krásny výzor, tieto práce zverili skúsenému natieračskému 7-člennému tímu v čele s majstrom Jaroslavom Podlavickým zo Starej Pazovy.

Ako uviedol vedúci tímu J. Podlavický, bez ohľadu na jeho niekoľkodesaťročnú prácu zaoberania sa natieračskými prácami práca v kostole je zložitá a samotnému tímu je zverená nielen veľká zodpovednosť, ale aj dôvera. Renovácia a farbenie lavíc sú podelené na niekoľko fáz.

Práve tú zelenú niekdajšiu farbu lavíc si veľmi dobre pamätá aj majster Jaroslav. Zo zelenej do hnedej farby sú farbené pred 38 rokmi a robil to Jaroslavov otec spolu s majstrom Balážom. On im ako 16-ročný chlapec pomáhal v niektorých častiach a zaúčal sa do tohto remesla.