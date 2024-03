Včera večer svoje riadne výročné a zároveň volebné zhromaždenie zvolala predsedníčka a dirigentka Komorného zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca Mariena Stankovićová-Kriváková. Pracovné predsedníctvo pracovalo v čele s Jaroslavom Čiepom.

Keď ide o vlaňajšiu činnosť petrovského komorného zboru, hoci sa pomalšie rozbehávali v prvej časti roka, dobehli to v druhej polovici. Komorný zbor Musica viva má za sebou ďalší rok usilovnej práce a viacero úspešných vystúpení na významných kultúrnych podujatiach.

Zúčastnil sa medziiným na slávnostnom programe z príležitosti dvojstého výročia posviacky petrovského kostola, uskutočnil samostatný koncert venovaný Dňom Petrovca, vycestoval do zahraničia na Zvolenský festival speváckych zborov na Slovensku. V Petrovci Musica viva prijala zbory zo Selenče, Nového Sadu a Liptovského Mikuláša zo Slovenskej republiky. Bolo to v rámci úspešne zrealizovaného Stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny, ktorý KZ Musica viva realizoval po 13-krát. Zbor usporiadal i Festival populárnej hudby pre deti Na krídlach piesní, účinkoval na otváracom programe a učiteľskom zasadnutí v rámci SNS, spieval na programe venovanom Cyrilovi a Metodovi, vycestoval do Senty na festival pod názvom Rozospievaná Vojvodina, tiež do Báča na koncert chrámovej hudby a koncom roka nahral svoje tretie CD. Zaspieval aj na Vianočnom koncerte v petrovskom kostole. Členky zboru sa aktívne zúčastňujú na príprave programov a festivalov keď ide o samotnú organizáciu a prípravu pohostenia. V zbore v roku 2023 bolo 25 aktívnych členov. Okrem Petrovčanov na skúšky prichádzajú speváci a speváčky z Hložian, Kulpína a Báčskej Palanky. Klavírny sprievod a úpravu piesní má na starosti Vladimír Kováč, dirigentkou je Mariena Stankovićová-Kriváková. Komorný zbor sa stretáva v sále Miestneho spoločenstva, ktoré poskytlo priestory na skúšky zboru a pomoc pri ubytovaní hostí zo Slovenskej republiky. Ich činnosť mohla byť nehatená predovšetkým za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obce Báčsky Petrovec, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, sponzorov a vlastných prostriedkov. Objem financií v roku 2023 im bol 715-tisíc dinárov.

Keď ide o plán práce v aktuálnom roku, zbor realizuje koncert z príležitosti Dní Petrovca v máji, kde bude hosťovať aj zbor Musica Tisiana zo Senty, ďalší ročník Festivalu slovenských populárnych piesní pre deti Na krídlach piesní v júni, plánujú aj zájazd zboru do Liptovského Mikuláša a 3 vystúpenia v júni, účasť na Cyrilo-metodskom večierku v júli, účasť na programoch v rámci SNS v auguste, v októbri organizovať Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, kde budú hostia Zvolenský spevácky zbor zo Slovenska, účasť na Vianočnom koncerte v decembri a na iných príležitostných programoch v Petrovci a iných prostrediach vo Vojvodine. Nacvičia aj nový repertoár.

V druhej časti – volebnej, zboristi si zvolili vedenie na ďalšie obdobie. Predsedníčkou a dirigentkou zboru aj naďalej zostala Mariena Stankovićová-Kriváková, tajomníčkou sa stala Tatiana Vindišová a pokladníčkou Zuzana Šjarová. Okrem nich členky Správnej rady sú aj: Jarmila Čiepová, Nataša Struhárová a Anna Bovdišová. Do Dozornej rady si zvolili Tatianu Cerovskú, Jaroslava Speváka a Vladimíra Kováča. Členské aj v roku 2024 zostalo 500 dinárov.

Na záver Ján Lačok, predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, vyzdvihol obetavosť členov zborov a prisľúbil, že sa postará, aby zbor dostal nové úbory.