Odo dnes je zastavená dodávka ruského plynu do Bulharska. Keď ide o našu krajinu dodávka plynu zatiaľ prebieha nerušene.

Ako včera večer informovalo bulharské ministerstvo energetiky, spolu so štátnymi plynárenskými spoločnosťami podnikli kroky na nájdenie alternatívnych riešení s cieľom vyriešiť vzniknutú situáciu.

Gazprom informoval, že odo dnes zastavuje dodávky suroviny aj do Poľska, cez plynovod Jamal. Podľa agentúry Reuters Gazprom „úplne pozastavil dodávky plynu do Bulgargazu a PGNiG (PGN.WA) z dôvodu absencie platby v rubľoch”. Pripomíname, že ruský prezident Vladimir Putin žiadal, aby kupujúci z „nepriateľských“ krajín platili za plyn v rubľoch alebo im dodávka bude pozastavená. Európska únia túto požiadavku odmietla, keďže zmluvy na dodávky plynu predpokladajú platby v eurách a platenie v rubľoch by bolo jasné porušenie kontraktov.

Keď ide o našu krajinu ministerka baníctva a energetiky Zorana Mihajlovićová dnes povedala, že dodávka plynu v Srbsku zatiaľ prebieha nerušene a naša krajina dostáva plyn cez Bulharsko, tak ako doteraz. Doložila, že rezortné ministerstvo a vláda robia plány pre prípad mimoriadnych udalostí. Ako povedala, ak tranzitnej krajine, akou je aj Bulharsko, bude zrušená dodávka plynu, tá krajina môže pre svoje potreby brať plyn z tranzitu, ktorý bol určený pre inú krajinu.

„Netreba zabudnúť, že Bulharsko je 100 % závislé od dodávok ruského plynu a nemá možnosť zabezpečiť ho pre svoje potreby niekde inde. Kapacita plynovodu z Grécka je veľmi malá, s Turkami sa nedohodli,” povedala ministerka.

Vysvetlila, že ak Srbsko nedostane prostredníctvom svojho tranzitu dohodnuté množstvá, sú dve možnosti, na ktoré je naša krajina pripravená. Prvou možnosťou je využiť plyn z Banátskeho dvora, kde máme v srbskej časti zatiaľ plyn za 21 dní a v ruskej časti za 22 dní. Druhým krízovým plánom je podľa ministerky náhrada plynu iným zdrojom energie (nafta) alebo obmedzenie zmluvy.

Vyjadrila nádej, že s dodávkami plynu nenastanú krízové ​​situácie a že Bulhari neodoberú časť plynu, ktorý patrí našej krajine.