BUDÚCNOSŤ – NAŠA HVIEZDA 1 : 2 (0 : 1)

Agónia hložianskeho futbalu pokračuje a teraz je už potrebný iba zázrak pre obstátie v lige. V každom prípade za prehru od skromných Silbašanov môžu najviac sami, lebo sa už týždeň pred zápasom vedelo, že rozhodca Miloš Dražić z Báčskej Palanky bude súperov dvanásty hráč, že futbalová mafia chystá vypadnutie Hložančanov z ligy a, žiaľbohu, hráči na to neboli psychologicky a takticky pripravení.

BUDÚCNOSŤ: Dubovský, Bučík (Jakuš), Katiak (Malešević), Damjanović, Ralevbić, Dokić, Žembery, Duvnjak, Papić (Ðilas), Ðumić, Carić (Brkljača)

Hostia so svojím antifutbalom získali tri body, keď z dvoch striel na bránu dvakrát skórovali a za obštrukciu hry si zaslúžili Oscara. Režisér zápasu Dražić im však dovoľoval vyvaľovanie na trávniku, simulovanie, odkopávanie lopty po jeho hvizde do skleníka a základnej školy. Penaltu, ktorú nariadil v prvom polčase, keď Dokić odňal loptu Pisarevovi, ktorý spadol s výkrikom, akoby ho trafil ostreľovač, videl iba Dražić a aj postranný rozhodca Stanišić sa čudoval na tomto verdikte so slovami: „Vie sa, kto je hlavný.“ Bez problémov kapitán hostí Aleksandar Pisarev prekonal Dubovského pre 0 : 1. Šance domácich Žemberyho, Ralevića a Carića zostali nevyužité.

Druhý polčas bol opravdivý taliansky. Fyzioterapeut Kriška najmenej desaťkrát intervenoval pre údajné zranenie a kŕče hráčov hostí. Jedinú akciu Silbašanov perfektne využil Jelić, keď na ľavom krídle prekabátil Bučíka, v šestnástke vyzvŕtal aj dvoch stopérov Budúcnosti a trafil pravý horný roh brány pre 0 : 2. Mohli a museli Hložančania obrátiť výsledok, lebo v 74. minúte najprv Brkljača trafil brvno a po odrazenej lopte nestrážený Ðilas zo 6 – 7 metrov trafil iba žrď brány brankára Ostojića, ktorý v troch prípadoch bravúrne zachránil svoju sieť po strelách Duvnjaka, Damjanovića a Maleševića. Jakuš a Ðilas nevyužili pekné prieniky Žemberyho.

Náhradník Našej hviezdy Popov pre brutálne štarty nad Ðilasom a Duvnjakom s dvomi nohami musel byť vylúčený, ale dostal iba žltú a jeho spoluhráč Karačóni dostal za krátky čas dve žlté a musel predčasne pod sprchy. V 87. minúte rozhodca oznámil predĺženie zápasu o 10 minút, ale keď v 93. minúte Ðilas po asistencii Žemberyho hlavičkoval pre 1 : 2, už v 96. minúte odpískal koniec zápasu. Hanba, ale v Sombore a Báčskej Palanke hádam vedia, čo robia. Paradoxne je, že viac žltých kariet videli domáci hráči. Ožltli Bučík, Ralević, Dokić a Malešević a v radoch hostí ešte len, aj to nesprávne Grňa.

V prvomájovú nedeľu Budúcnosť bude hosťom mužstvu Kordun v Kljajićeve.

Ján Murtín