Už 38 rokov zaradom v Jánošíku je opravdivý snem športových rybárov, ktorí sa schádzajú na známom turisticko-rekreačnom podujatí Dni rybárov Jánošík – Jermenovci. Tak aj toho roku v druhý septembrový víkend na kanáli DTD pri moste bolo rušno. Na pekne upravenej dráhe sa vystriedali športoví rybári, od tých najmladších po veteránov hlavne z územia Banátu.

Jánošíčania sa na toto podujatie náležite pripravovali. Predseda združenia Daniel Bruk nám povedal, že medzi dvomi podujatiami sa im podarilo vybetónovať a zastrešiť priestor na pobavenie hostí a vystavať rošt. Okrem toho upravovali, kosili dráhu a v posledných mesiacoch svoju záľubu – rybačku venovali zabezpečeniu rýb pre podujatie tak, že na jazerách v Belej Crkve, na rieke Brzave a na kanáli DTD organizovane chytali ryby pre rybaciu polievku. Zabezpečili tým zo 40 kg rýb, a tak si zmenšili náklady.

V sobotu v predpoludňajších hodinách zorganizovali najprv súťaž v chytaní rýb udicou na dne. Účasť malo 24 športových rybárov z okolia. Vyhral Pavel Kolárik (1 250 g), druhý bol Pavel Staňo (870 g) a tretí Kristián Privratský (755 g). Treba povedať, že ani tí najmladší nezaostávali. Niektorí dokonca mali úlovok iba trochu menší, než ten, ktorý obsadil tretie miesto. Popoludní sa rybári vyskúšali v chytaní rýb udicou na plavák v dvoch kategóriách. V konkurencii pionierov súťažilo 13 detí. Najúspešnejšia bola Lana Kolárová, druhý bol Dávid Supek a tretí Srđan Mamojka. Z dospelých na dráhu vyšli iba deviati pretekári. Najlepší úlovok mal Saša Juhás z Vršca (2 500 g), druhý bol jeho spoluobčan Zoran Perin (2 350 g) a tretí Jánošíčan Zlatko Mamojka (1 920 g).

Konečne ústrednou súťažou odjakživa bola súťaž o zlatú udicu v chytaní rýb udicou na plavák. Tohto roku čo do počtu účastníkov bola súťaž omnoho skromnejšia ako v minulých rokoch. To vraj preto, že sa Jánošíčania z rôznych, hlavne objektívnych dôvodov, nezúčastňovali iných súťaží, takže tí, ktorých odmietli, neprišli do Jánošíka. Podľa slov Daniela Bruka teraz by to už malo byť inak. ZŠR Babuška utvorilo súťažiace mužstvo a plánuje sa pravidelne zúčastňovať početných súťaží v očakávaní, že sa im to vráti v podobe masovejšej účasti na Dňoch rybárov 2023. Toho roku sa zúčastnilo desať mužstiev, po dve z Jánošíka a Alibunára a ďalšie z Alibunáru, ktoré utvorila predajňa rybolovného náčinia Royal Fiching. Ďalších 5 mužstiev prišli z Belej Crkvy, Kačareva, Vršca, Zemuna a Kikindy. V konkurencii mužstiev najúspešnejšie bolo mužstvo Šaran z Vršca, druhí boli Kikinďania a tretí Royal Fishing. Najlepší úlovok mal Vrščan Milan Drljača (2 710 g), druhý bol Ðurica Radivojević Royal Fishing (2 680 g) a tretie miesto o zlatú udicu získal Perin Zoran (2 180 g) z Vršca.

Obľúbená súťaž vo varení rybacej polievky aj toho roku vystala predovšetkým z finančných dôvodov, ale predseda združenia prisľúbil, že sa na rok pousilujú, aby aj to zorganizovali, lebo záujem je skutočne veľký. Inak pre účastníkov súťaže, organizátorov a hostí bol pripravený chutný guláš, ale aj zabíjačkové špeciality – škvarky, klobásy a tlačenka a na svoje si prišli aj početní milovníci rybacej polievky, ktorej uvarili zo 300 litrov a predali sa aj značné množstvá pražených rýb – girice.

Organizáciu tohtoročných Dní rybárov mali na starosti členovia ZŠR Babuška v Jánošíku. Pomohli im iba dlhoroční spolupracovníci z KS Vuka Karadžića z Plandišta, ktoré zabezpečilo odmeny poháre, medaily a zlaté udice.