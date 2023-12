V Pivnici sa od 8. do 10. decembra konal 7. ročník malého semináru Poď sa vypísať. Je jednou z troch parciálnych častí umeleckého vzdelávania Slovákov vo Vojvodine, keďže po jeho ukončení bude vypísaná literárna súťaž a následne víťazné texty budú spracované na 13. ročníku seminára tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem! v Kovačici. Organizátorom malého semináru bolo Ochotnícke divadlo Janka Čemana.

Prioritou malého seminára je práca s textom, a to znamená, že sa on dostáva do viacerých úrovní. Modifikácia textu je základom pre vzdelávanie sa na malom semináre Poď sa vypísať.

Malý seminár pozostával z troch dielní – Dramaturgia v praxi a tvorivé písanie, Detské divadlo a Umelecký prednes a divadlo poézie.

Prvú dielňu Dramaturgia v praxi a tvorivé písanie mala na starosti lektorka Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD., ktorá je zároveň aj ideovou tvorkyňou a koordinátorkou seminára.

Druhú dielňu – Umelecký prednes a divadlo poézie viedla Mgr. art. Renata Jurčová, ktorá sa venuje umeleckému prednesu a aktuálne pôsobí v Národnom osvetovom centre v Bratislave, tiež patrí medzi organizátorov celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Táto dielňa bola zameraná na účastníkov nad 15 rokov. V tejto dielni bolo 5 účastníkov z Pivnice a Kovačice.

Do tretice bola do konceptu malého semináru Poď sa vypísať zaradená aj dielňa Detské divadlo, ktorú mala mať na starosti Mgr. art. Svetlana Gašková z Kysáča. Táto dielňa bola odročená a dodatočne ju v dohľadnej dobe absolvuje 11 žiakov pivnickej Základnej školy 15. októbra v Pivnici. Možno práve táto dielňa postaví základ novej inscenácie najmladších hercov.

Cieľom malého semináru Poď sa vypísať bolo prioritne zhodnotiť potreby účastníkov a vzdelávať účastníkov v jednotlivých oblastiach uvedených dielní. Hoci seminár trval do nedele, organizátori a lektorky účastníkom v sobotu udelili diplomy. Na záver sobotného večera si obecenstvo v pivnickom Dome kultúry malo možnosť pozrieť novú inscenáciu Mamona duše v predvedení Kolektívu kreatívnych amatérov KOKRAM z Kovačice. Autorkou predlohy je Katarína Mišíková Hitzingerová a réžiu mal na starosti Michal Bíreš.