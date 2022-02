Keď sa stretli členovia Šachového klubu Kulpín na výročnom zasadnutí na sklonku januára, žiaľ, nemohli medzi sebou zo zdravotných dôvodov privítať svojho teraz už bývalého predsedu klubu Dušana Vidu. Vtedy bolo dohodnuté, že si usporiadajú ďalšie slávnostné stretnutie, na ktorom sa poďakujú svojmu dlhoročnému predsedovi, báči Duškovi, za jeho nezištnú obetavú dlhoročnú prácu a v prospech klubu a jeho členstva.

Naplánované stretnutie usporiadali na sklonku minulého týždňa. Šachisti si na toto pekné stretnutie zavolali aj kolegov šachistov z Petrovca, Hložian a Maglića.

Aktuálny predseda Šachového klubu Kulpín Radoslav Kolarski pri slávnostnej príležitosti, keď Dušanovi Vidovi odovzdali darček, zdôraznil, že sa z tejto príležitosti chcú všetci spolu poďakovať bývalému predsedovi za jeho dlhoročnú obetavú prácu v Šachovom klube Kulpín. On je jeden z najzaslúžilejších členov, že náš šachový klub jestvuje. Pri tejto príležitosti mu odovzdali darček – šachové hodiny s venovaním: Ďakujeme, že šachový klub v Kulpíne jestvuje.

Šachový klub Kulpín bol založený v roku 1995. Dušan Vida bol iniciátorom založenia klubu a tiež predsedom kulpínskych šachistov až 25 rokov. Venoval mu mnoho rokov a mnoho voľného času. Jeho práca v klube bola veľmi dôležitá a členovia klubu na to nezabúdajú. Snažil sa celé roky, aby klub jestvoval, obstál, aby sa videl pokrok a aby mal hráčsky potenciál.

A aj vďaka báčimu Duškovi majú mladých hráčov z dorastu, ktorí sa dostali do prvej zostavy. Celé roky dôležitá bola predsedova podpora, vízia zoskupiť ľudí, ktorí budú do budúcna v klube pracovať. A potom aj tie administratívne, byrokratické papierovačky mal stále na starosti práve predseda. Dbal aj na finančné hospodárenie klubu, dodržiavanie pravidiel a štatútu klubu. Veľký dôraz dával pritom na dobrovoľnícku prácu pre klub, takže mu za tie početné roky nezištnej práce v šachovom klube majú za čo byť vďační a budú pokračovať po trase, ktorú im on ako predseda vyšliapal.

Pri slávnostnom stretnutí šachistov, samozrejme, nevystal ani šachový turnaj. S chuťou si ho zahrali všetci prítomní, vrátane dlhoročného predsedu Dušana Vidu.