Na domácom trhu na Produkčnej burze v Novom Sade bol v období od 21. 2. do 25. 2. zaznamenaný prvý futures kontrakt na novú pšenicu a taktiež výrazný nárast cien poľnohospodárskych komodít. Kukurica zaznamenala cenové maximum v aktuálnom hospodárskom roku. Trhy nielen u nás prudko zareagovali na situáciu na Ukrajine. Celkový obrat cez novosadskú burzu bol 6 166 ton, ktorého finančná hodnota bola 215 294 720 dinárov.

Kukurica

Rekordne vysoká cena bola zaznamenaná na trhu s kukuricou. Začiatkom týždňa sa obchodovala na cenovej hladine 27,00 din./kg bez DPH, na konci týždňa bola registrovaná cena 29,30 din./kg bez DPH pre rýchle dodanie. Burzové zmluvy na parite CPT prístavu Dunaj boli uzatvorené za jednotnú cenu 28,10 din./kg bez DPH s dodaním tovaru v priebehu marca. Priemerná cena bola 28,40 din./kg bez DPH, čo je nárast o 5,62 % oproti predchádzajúcemu týždňu.

Pšenica

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, keď na trhu so pšenicou vládla pasivita, došlo v závere minulého týždňa v dôsledku diania na svetovej politickej scéne k zvýšenému dopytu, a tým k zvýšeniu cien. Kúpno-predajné zmluvy boli uzatvorené v cenovom rozpätí od 30,00 do 31,00 din./kg bez DPH, s odberom tovaru do 30. apríla. Prvý futures kontrakt na pšenicu rodu 2022 v parite FCA (fco-loaded) bol realizovaný za jednotnú cenu 28,00 din./kg bez DPH.

Sója

Počas týždňa sa cena sóje pohybovala v širokom cenovom rozpätí od 75,00 do 78,00 din./kg bez DPH s výrazne stúpajúcou tendenciou. Priemerná cena bola 75,97 din./kg bez DPH. V porovnaní s predchádzajúcimi údajmi sója zdražela o 1,91 %.

Hnojivo

Priemyselné hnojivo AN (Kutina), balenie 25/1 sa predávalo za cenu 87,01 din./kg bez DPH, kým ruské AN 900/1 sa predávalo za cenu 84,08 din./kg bez DPH. Zmluvy na močovinu boli uzatvorené od 89,37 do 92,47 din./kg bez DPH.

Pokles cien zaznamenali dusíkaté hnojivá.