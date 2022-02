Podpredseda vlády Republiky Srbsko a minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Branislav Nedimović vyhlásil včera, že Saudská Arábia otvára trh pre poľnohospodárske produkty z našej krajiny.

Ako povedal, dostali potvrdenie, že táto krajina otvára trh pre naše hovädzie a jahňacie mäso, mlieko a mliečne produkty.

Avizoval, že prebiehajú rokovania s dvomi veľkými investormi, z Egypta a Číny, ktorí sa zaoberajú spracúvaním kukurice a výrobou glukózy, sirupov a výrobkov pre farmaceutický priemysel.

Vzhľadom na to, že v týchto dňoch sa pre pestovateľov rastlín začína prihnojovanie pšenice a iných ozimných plodín, podpredseda vlády zdôraznil, že je zabezpečené dostatočné množstvo umelých hnojív, ako aj osív na siatie.

Keď ide o organickú výrobu minister Nedimović povedal, že ide o sektor s najvyšším rastom exportu v predchádzajúcom roku. „Pred ôsmimi rokmi náš export v tomto sektore vynášal štyri milióny dolárov a teraz je to 65 miliónov dolárov. Do Nemecka smeruje 31 % nášho exportu a do Spojených štátov amerických 13 %,“ zdôraznil Nedimović.