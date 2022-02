Migrácie a pozitívne dôsledky pohybu obyvateľstva, bohatstvo rozličností a ich vplyv na umenie sú témami nového programového oblúku pod názvom Seobe, ktorý odštartoval včera.

Včera, v Deň mesta Nový Sad, vyhotovili aj symbolický most, ktorý spojil dve ustanovizne, dve výstavy a dve obdobia do jedného príbehu o Novom Sade. Verejnosti tak sprístupnili dve výstavy o Novom Sade – Tamo gde seoba završava – od rimske Panonije do današnje Vojvodine, ktorú organizuje Múzeum Vojvodiny a výstava Akcenti – Novi Sad, v organizácii Múzea mesta Nový Sad.

Počas nadchádzajúcich 45 dní v Novom Sade sa uskutoční viac ako 150 umeleckých programov. Rôznymi umeleckými žánrami sa predstaví zhruba 130 umelcov, domácich a až 90 zahraničných.

Verejnosť bude mať možnosť pozrieť si 15 výstav opravdivých majstrov maliarstva – Marca Chagalla, El Greca, Vigeéa Le Bruna a iných. Takisto do Nového Sadu pricestujú aj fotografie najlepších svetových fotografov, nositeľov prestížny cien Nadácie World Press Photo – Warrena Richardsona, Johna Stanmayera, Matíasa Costu a iných.

Výstava Seobe duša – Novi Sad kroz knjigu bude prebiehať na Novosadskom veľtrhu a hosťami budú súčasní regionálni spisovatelia – Rumena Bužarovská, Milica Vučkovićová, Mijenko Jerogivć, Damir Karakaš, Kristian Novak a Darko Cvijetić.

Keď ide o hudbu, odznie viac ako 30 koncertov. Vystúpia Enigma, Barcelona Gipsy balKan Orchestra, Light in Babylon a iní. Okrem týchto skupín predstavia sa aj svetoví virtuózi – Irena Josifoská, Aleksandar Šuklar, Stefan Milenković, Kemal Kinka a Robert Lakatoš, ako aj Vojvodinský symfonický orchester.