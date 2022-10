Oltárny krúžok žien Tabita pri Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove tradične organizuje bazár odevu a obuvi. Od pondelka do piatka v časovom rozpätí od 14.00 do 19.00 hodiny v sieni starej Hurbanovskej fary prebieha ďalší Second hand bazár.