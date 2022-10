Šéf Delegácie Európskej únie v Srbsku Emanuel Giofre za prítomnosti ministerky pre európsku integráciu Jadranky Joksimovićovej odovzdal v stredu 12. októbra prezidentovi Srbska Aleksandrovi Vučićovi výročnú správu Európskej komisie o pokroku Srbska v procese európskej integrácie.

Vučić v príhovore predstaviteľom médií v Paláci Srbska povedal, že v tomto dokumente sa okrem iného zdôrazňuje, že by Srbsko malo zintenzívniť svoje úsilie v smere harmonizácie so zahraničnou politikou Európskej únie.

„V správe sa uvádza, že naša krajina ustúpila len v jednej oblasti, a to sa týka zahraničnej politiky, teda zavedenia sankcií proti Rusku, s tým, že dnes má Srbsko úroveň súladu s Úniou v zahraničnej politike na úrovni 45 percent. To je politické rozhodnutie Srbska a platíme za to cenu. Povedal som im, že ich názory budeme brať do úvahy s veľkou vážnosťou a zodpovednosťou,“ povedal prezident.

Vučić vyjadril vďaku Európskej komisii za náročnú prácu na rozsiahlej a komplexnej správe, pričom poukázal na dôležitosť Európskej únie pre hospodárstvo Srbska, keďže v minulom roku sme zaznamenali nárast obchodu s EÚ o 23,3 percenta.

„Správa nám otvára veľký priestor na to, aby sme pokračovali v spolupráci s delegáciou EÚ v Belehrade a Bruseli na komplexných reformách a aby sme do budúceho roka urobili veľa v oblasti právneho štátu. Lepší pokrok bol zaznamenaný v kapitole 24 – Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, hoci pokrok sa dosiahol aj v kapitole 23 – Súdnictvo a základné práva, ktorá je dôležitá pre celkovú demokratizáciu spoločnosti a právneho poriadku,“ uzavrel.