Divadelný a umelecký seminár Píšeš? Píšem! sa už tretí rok zaradom realizuje v Kovačici (predtým sa uskutočňoval v Pivnici), a to od 18. do 25. augusta. Účastníci budú pracovať v rámci viacerých tvorivých dielní a prihlásiť sa na seminár možno do 11. augusta.