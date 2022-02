Zhodou okolností práve včera na dvoch rozličných (nielen geograficky) koncoch sveta vyvrcholili dve zaujímavé športové podujatia. Ako sa dá uzavrieť aj z titulu, ide o futbalový šampionát Afriky a futsalové majstrovstvá Európy.

Po prvýkrát v dejinách sa najlepším tímom tzv. Čierneho kontinentu stal Senegal, ktorý vo finále po lepšom strieľaní penált porazil Egypt.

Finále nebolo veľmi zaujímavé, hralo sa príliš obozretne a súperi viac prihliadali na to, ako zachrániť vlastnú sieť, než zaútočiť na rivalovu. Z jednej strany je to aj pochopiteľné, ale ani diváci v Kamerune, ani tí pri televíznych obrazovkách pôžitok nemali. Zaiskrilo na samom začiatku, keď už v siedmej minúte mal Senegal obrovskú príležitosť. Z penalty však neskóroval Sadio Mané, čiže jeho silnú strelu výborne zastavil jeden z najlepších brankárov turnaja Mohamed Abou Gabal. A vlastne asi toto bol aj najzaujímavejší moment celého stretnutia, ktoré smerovalo aj do predĺžení. Iba občas sa vytvorili nejaké drobné príležitosti, ale ani jedna si nezasluhuje osobitnú pozornosť.

Už v predĺženiach bolo evidentné, že tímy čakajú na pokutové kopy, ktoré sú lotériou, a nikdy nemožno stopercentne tvrdiť, že dosiahnete úspech.

Prví prestrelili Egypťania v druhom cykle, ale už v treťom neprecízny bol Sarr a Egypt vyrovnal. Rozhodujúce bolo štvrté kolo – náskok Senegalu priniesol Dieng, Egypťan Lasheen nedal a na záver sa Mané vypomstil za neúspech z otvorenia finále a Senegalu priniesol historicky prvý triumf na CAF šampionáte Afriky.

Keď všetko zhrnieme, 33. majstrovstvá nemožno ohodnotiť ako veľmi kvalitné. K tomu nezabudnime na tragédiu, ktorá sa udiala pred osemfinálovým stretnutím Kamerun – Komory, keď v panickom úteku zahynulo osem ľudí. Na túto tragédiu nikdy netreba zabudnúť!

Keď sa vrátime ku športovým údajom, spomeňme, že futbalisti nastrieľali len sto gólov na 52 zápasoch, čo je priemerne menej ako dva na zápas…

Niektoré krajiny prekvapili pozitívne, ako napríklad Gambia, Komory a predovšetkým Rovníková Guinea a Burkina Faso, ktorá nakoniec zakotvila na štvrtom mieste. Rozčarovalo Alžírsko, ktoré vypadlo ešte v skupine, rovnako ako aj Ghana. Na turnaj sa budú snažiť čo najskôr zabudnúť aj Pobrežie slonoviny, Nigéria a Tunisko.

Nasledujúci šampionát Afriky bude prebiehať počas júna a júla roku 2023 v Pobreží slonoviny.

UEFA futsal šampionát Európy

Včera v Holandsku vyvrcholili aj futsalové majstrovstvá Starého kontinentu. Ako by sa povedalo – na západe nič nové. Portugalsko totiž obhájilo titul z predchádzajúceho turnaja a potvrdilo dominovanie v tomto príliš zaujímavom a dynamickom športe, ktorý sa teší čoraz väčšej popularite.

Portugalsko vo finále výsledkom 4 : 2 porazilo Rusko a majstrom Európy sa stalo druhýkrát v dejinách. Zaujímavo, práve tituly z posledných dvoch vydaní sú zatiaľ jediné v portugalskom vlastníctve, ale táto krajina je aj aktuálnym majstrom sveta. Jasné je, že je Portugalsko futsalovou veľmocou, a tentoraz sa im podarilo získať titul bez jedného z najlepších futsalistov sveta Ricardinha, ktorý skončil kariéru v drese reprezentácie.

Portugalsko finále otvorilo podobne ako úvodný zápas proti Srbsku – ich rivali mali náskok 2 : 0, ale sa im podarilo výsledok zvrátiť a nakoniec triumfovať.

Z druhej strany Rusko je asi najnešťastnejšou reprezentáciou. Dosiaľ vo finále vystúpili až sedemkrát a triumfovať sa im podarilo len v roku 1999, keď prekonali Španielsko.

Bronzovú medailu získali práve Španieli, ktorí prekonali Ukrajinu výsledkom 4 : 1.

Bez ohľadu na to, že primát v poslednom období prebralo Portugalsko, Španielsko je aj ďalej presvedčivo najúspešnejšou reprezentáciou. Majstrami Európy totiž boli sedemkrát, potom nasledujú spomenuté Portugalsko, tiež Taliansko – selekcie s dvoma titulmi.

MVP podujatia sa stal reprezentant Portugalska Zicky Té, kým je prvým strelcom Birzhan Orazov z Kazachstanu.

Srbsko skončilo na skromnom 12. mieste, keďže sme zohrali slabý turnaj a zažili prehry proti Portugalsku a Ukrajine, kým sme v základnej skupine porazili len Holandsko.