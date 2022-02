Skupina Free vznikla roku 1968 v Londýne a na jej formovanie vplýval hudobník a rozhlasový novinár Alexis Korner, ktorý tomuto bandu vymyslel aj názov. Členovia Free boli vtedy ešte stále mládežníkmi a pochádzali z troch iných skupín: spevák Paul Rodgers prišiel z klubového bandu Brown Sugar, gitarista Paul Kossoff a bubeník Simon Kirke dovtedy hrali v Black Cat Bones, zatiaľ čo basgitarista Andy Fraser už mal predchádzajúce skúsenosti ako člen zostavy John Mayall & the Bluesbreakers.

Ako talentovaní hudobníci Free si v Anglicku najprv vybudovali meno intenzívnym koncertovaním, ale ich prvé dva albumy Tons of Sobs a Free (obidva z roku 1969) nezískali širší ohlas. Situácia sa však celkom zmenila po vydaní tretej platne Fire and Water (1970), z ktorej vynikol singel All Right Now, jedna z najpamätnejších rockových piesní toho obdobia. Nevystali úspechy na rebríčkoch v Anglicku, USA, ale aj v mnohých iných krajinách, a band si upevnil reputáciu vystúpením na veľkom festivale Isle of Wight.

Ďalší album Highway (1970) bol však nahraný narýchlo a nezopakoval úspech predchodcu. Členovia skupiny sa dočasne rozišli a vydavateľstvo Island Records medzičasom vydalo koncertný album Free Live! (1971). Znovu sa dali dokopy, aby nahrali platňu Free at Last (1972), ale po jej vydaní basgitarista Andy Fraser natrvalo opúšťa skupinu (údajne bol rozčarovaný tým, že sa gitarista Paul Kossoff pre drogovú závislosť stal nespoľahlivým spolupracovníkom). Na Fraserovo miesto prišiel japonský basgitarista Tetsu Yamauchi, s ktorým Free nahrali posledný album Heartbreaker (1973) obsahujúci ešte jeden ich veľký hit: Wishing Well.

Bad Company

Po zániku Free Paul Kossoff si formoval nový band Back Street Crawler, ale predčasne zomrel roku 1976 počas nahrávania ich druhého albumu. Andy Fraser hral určitý čas so skupinou Sharks, potom si založil Andy Fraser Band a nakoniec vytváral skladby pre iných interpretov.

Paul Rodgers a Simon Kirke pokračovali úspešne pôsobiť v superskupine Bad Company, v ktorej sa im pripojili gitarista Mick Ralphs (ex Mott the Hoople) a basgitarista Boz Burrell (ex King Crimson). Tento band bol vraj pomenovaný podľa rovnomenného westernu a ich manažérom sa stal Peter Grant, známy spoluprácou s Led Zeppelin. Bad Company od samého začiatku vzbudzovali záujem obecenstva a kritiky, najmä pre hlas Paula Rodgersa, ktorý bol v tom období už považovaný za jedného z najlepších britských rockových spevákov.

Prvý album Bad Company (1974) bol realizovaný pod etiketou Swan Song Records (bolo to vtedy nové vydavateľstvo založené členmi Led Zeppelin), dosiahol očakávaný úspech a z neho vynikli tri single: Can’t Get Enough, Movin’ On a Bad Company. Skladby z albumu pripomínali celkový štýl Free, ale s trochu uhladenejšou zvukovou produkciou, čo asi vyhovovalo najmä obecenstvu v USA, kde skupina zamerala svoju hlavnú činnosť. Ďalší album Straight Shooter (1975) už priniesol badateľne zjemnený prejav a odklon od hardrockového zvuku, ku ktorému sa však vrátili na neskorších vydaniach.

Na piatom albume Desolation Angels z roku 1979 (pomenovanom podľa rovnomennej knihy Jacka Kerouaca) zvuk bandu bol spestrený syntetizátorom a z vydania boli vybrané dva single: Rock’n’Roll Fantasy a Gone, Gone, Gone. Manažér Peter Grant roku 1980 utratil záujem o spoluprácu s Bad Company, čo sa prejavilo v dlhšej prestávke medzi dvomi vydaniami. Po vydaní albumu Rough Diamonds (1982) skupina sa dočasne rozišla.

Paul Rodgers sa medzičasom stal členom ďalšej superskupiny The Firm (v ktorej tiež boli Jimmy Page, Chris Slade a Tony Franklin), takže sa Bad Company roku 1986 vrátili na scénu v inom zložení. Zo starej zostavy totiž zostali gitarista Mick Ralphs a bubeník Simon Kirke, k nim sa pripojili spevák Brian Howe (predtým bol v skupine gitaristu Teda Nugenta), basgitarista Steve Price a klávesista Gregg Dechert (ex Uriah Heep). Album Fame and Fortune (1986) má charakteristický „syntetizátorový“ zvuk 80. rokov a dve nasledujúce vydania Dangerous Age a Holy Water zaznamenali úspech aj vďaka niekoľkým videoklipom premietaných v programe MTV.

Počas 90. rokov sa diali časté zmeny v zložení Bad Company. V období 1994 – 1998 na mieste speváka bol Robert Hart (ex Distance), s ktorým nahrali albumy Company of Strangers a Stories Told & Untold. Do skupiny sa potom nakrátko vrátil aj Paul Rodgers, s ktorým boli nahrané 4 nové skladby uverejnené na kompilácii The ‘Original’ Bad Co. Anthology (1999).

V 21. storočí boli uverejnené viaceré kompilácie a koncertné albumy Bad Company a skupina znovu funguje od roku 2008 až dodnes – v súčasnosti sú v nej pôvodní členovia Paul Rodgers a Simon Kirke, ako aj gitarista Howard Leese (ex Heart) a basgitarista Todd Ronning.