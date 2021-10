Svojho predsavzatia po prvýkrát zrealizovaného pred ôsmymi rokmi sa vedenie Združenia petrovských výtvarných umelcov aj napriek neprajnej zdravotnej situácii nevzdáva. Tak aj tohto roku ZPVU vyzvalo deti a žiakov zúčastniť sa 8. detského výtvarného tábora, ktorý si naplánovali na dnes a v rámci osláv detského týždňa.

Tábor si naplánovali, že umiestnia do parku Zuzky Medveďovej a na dvor Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, ale daždivé počasie tieto ich plány pozmenilo. Preto, podľa slov predsedníčky združenia Márie Struhárovej, prenajali okolité siene a tak účastníkov, ktorých bolo prihlásených 67, rozdelili do troch skupín a do troch miestností.

Najmladší škôlkari tvorili v miestnosti obecnej turistickej organizácie, skupina petrovských základoškolákov v upravenej pivničnej miestnosti pod budovou miestneho spoločenstva, kým ostatní žiaci z Kulpína, Hložian, Maglića a Kysáča, spolu s petrovskými gymnazistami (Belehrad, Padina, Kysáč, Hložany, Maglić a Báčsky Petrovec) maľovali v sieni KUS Petrovská družina. Všetky skupiny mali svojich pedagógov, vychovávateľky, učiteľky a profesorky, ktorým nápomocných bolo aj zo dvadsať aktivistov členov Združenia petrovských výtvarných umelcov.

Mária Struhárová nám prezradila, že pre účastníkov tábora zabezpečili nielen kresliace náčinie v rámci tábora, bloky, tempery, vodové farby, voskové a drevené ceruzky, pastelky, olovrant a občerstvenie, ako aj ďalšie pochúťky, ktoré im poskytli sponzori. Tiež aj primerané darčeky na kreslenie doma. Finančné zabezpečenie tábora dosiahli prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ako aj lokálnej báčskopetrovskej samosprávy.

Téma na kreslenie bola voľná a práce, ktoré vznikli v rámci tohto tábora predstavitelia ZPVU plánujú, ako to zvyčajne robievajú, sprístupniť aj širšej verejnosti, pravdepodobne začiatkom nasledovného roka, asi pri príležitosti ich výročného zhromaždenia. Potom tieto žiacke práce vrátia autorom.

Hoci neboli priamymi účastníkmi tábora, vedenie ZPVU kresliace potreby zabezpečilo a doručilo aj pre združenia detí s osobitnými potrebami z Kulpína a Petrovca, ktorí tiež v rámci ich pobytov v združeniach tiež prispejú svojou tvorivosťou.

Detský výtvarný tábor spravidla býval počas osláv Dňa Petrovca v máji. Prvýkrát takýmto spôsobom zoskupili najmladších výtvarných snaživcov roku 2013 a toto podujatie z roka na rok získavalo na masovosti. Tohto roku ho presunuli na detský týždeň, ale uvažujú, že ho prinavrátia na jarné obdobie, aby pri neprajnom počasí nemuseli uvažovať kam sa uchýlia, lebo tvoriť v prírode je predsa inšpiratívnejšie ako v nejakou uzavretom priestore.