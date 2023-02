Epicentrum sa nachádzalo severne od tureckého mesta Gaziantep.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na Twitteri uviedol, že do zasiahnutých oblastí okamžite vyslali pátracie a záchranné tímy. „Dúfame, že túto pohromu prekonáme spolu čo najskôr s čo najmenšími škodami,“ napísal.

V mene EÚ sústrasť vyjadril vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell.

„Tureckom a Sýriou dnes ráno otriaslo ničivé zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo životy stoviek ľudí a mnohých ďalších zranilo. Naše myšlienky sú s obyvateľmi Turecka a Sýrie. EÚ je pripravená pomôcť,“ napísal Borrell.

Sústrasť vyjadrila aj premiérka Srbska Ana Brnabićová.

Devastating visuals of Turkiye deadly earthquake.

Deaths and casualties are continuously increased so far.

May Almighty Allah save our brethren’s from tragedies. @RTErdogan @trpresidency #TurkishEarthquake pic.twitter.com/7ACWa5yMoe

— Mohd. Ishaq Chowdhary (@IshaqMChowdhary) February 6, 2023