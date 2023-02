Tradičná propagačná akcia Slovenského vydavateľského centra z Petrovca Zima s knihou tohto roku si pripíše 16. ročník. Štartuje ako obvykle v Hložanoch, a to v pondelok 13. februára.

Podľa slov Vladimíra Valentíka, riaditeľa SVC, v priebehu februára plánujú zorganizovať literárne večierky aj v Kysáči, Padine, Kovačici. V marci bude cyklus týchto večierkov pokračovať v Báčskom Petrovci. Prichvaľujú si minuloročné podujatie usporiadané v slávnostnej sieni petrovského gymnázia, ktoré dokonca bolo jedným z najlepšie navštívených večierkov tejto akcie v roku 2022. Možno v Petrovci bude aj ďalší takýto večierok, ak si to členky Spolku petrovských žien – tradičného partnera pri organizovaní týchto večierkov v Petrovci – budú priať v komornejšom ovzduší v niektorom z pondelkov, keď sa tradične stretajú vo svojich priestoroch. V utorok 7. marca, v deň otvorenia Medzinárodného knižného veľtrhu v Novom Sade, okrem účasti SVC na tomto podujatí, a to na stánku pokrajinských sekretariátov, bude i ďalší večierok Zimy s knihou – v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade. Usporadúva sa na pozvanie tamojšieho miestneho matičného odboru. Je to totiž práve prvý utorok v mesiaci, keď tamojší matičiari majú pravidelné stretnutie. Po Novom Sade nasleduje Stará Pazova a možno i niektoré ďalšie prostredia.

Tohtoročná Zima s knihou ako aj obvykle posledné stretnutie s milovníkmi kníh bude mať v Pivnici, ale tam má už nový názov: Vítanie jari s knihou. Bude to v prvý alebo v druhý jarný deň a v prvý víkend festivalu DIDA, ktorý tohto roku štartuje 24. marca.

Tohto roku je tu i novinka, ktorú sme vysunuli aj do titulku. Teda možno aj niekoľko nasledujúcich rokov táto akcia bude pod oficiálnym názvom Zima s knihou a projekt Biblio. Totiž ide o akciu, do ktorej sa na výzvu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku ako partner v jeseni zapojil Slovenský kultúrny klub v Srbsku, teda so SVC bude tohto roku partnerom tejto v základe tradičnej akcie.

Banskobystrická univerzita potrebovala partnera zo Srbska na niekoľkoročný projekt v rámci Erazma + a Európskej komisie. Témou projektu sú bibliografie. Znamená to, že partneri zo Srbska majú propagovať knihy a knižnú kultúru, robiť zoznam nových kníh a po rokoch trvania projektu poskytnúť univerzite materiál na vytvorenie jednotnej bibliografickej databázy, keď ide o slovenskú literatúru na Dolnej zemi. Partnerom je i Výskumný ústav z Maďarska, z Békešskej Čaby. Akcia Zima s knihou a projekt Biblio zahŕňa i osobitný workshop v spolupráci s Oddelením slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade, ako i osobitnú konferenciu, prípadne existujúce podujatie, akým je aj Literárne snemovanie, sa venuje bibliografiám.