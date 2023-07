Dvadsaťjedenročný Pazovčan Zlatko Vízi mal svoj prvý skejtbord, keď mal 13 rokov, ale aktívne na tejto doske na kolieskach jazdí asi 4 roky.

Susedov syn mal skejt, a tam sa Zlatko po prvýkrát skúsil postaviť na túto dosku, čo sa mu veľmi zapáčilo a zaľúbil sa do tohto športu. V Starej Pazove je skupina asi 13 skejtbordistov, majú medzi sebou aj 5 – 6 dievčat a svoju skupinu, kde sa dohovárajú, kedy a kde sa stretnú a kam idú jazdiť.

Dievčatá sa venujú skejtbordingu asi 2 – 3 mesiace a učia sa zatiaľ základne kroky, balans a triky, lebo je to náročné a potrebujú zvládnuť najprv základy. V Starej Pazove jazdia na priestranstve, kde je prázdno, kde niet áut, ani detí, aby do nich nenarazili. Jazdia na štadióne Jednota, v parku v zadnej časti, ako aj na prázdnych parkoviskách.

Skejtbordisti si boli pozrieť aj podmienky na jazdenie v Novej Pazove, Inđiji, Rume, tiež v Novom Sade a Belehrade. V Rume je nový skejtpark, ktorý bol vybudovaný pred 2 – 3 rokmi, a ako nám Zlatko povedal, tento park je super, rovnako ako aj ten v Belehrade, ibaže je ďaleko.

Pazovskí skejtbordisti by radi privítali skejtpark aj vo svojom meste. Nepotrebujú veľký, stačil by aj menší, kde by boli rampy, a to hlavne pre mladších skejtbordistov, aby mali lepšie podmienky na učenie sa.

Tí skúsenejší vedia robiť aj triky a najdôležitejšie je naučiť sa padať cez rameno a naučiť sa zdolať strach. K trikom sú potrebné trpezlivosť a smelosť.

Zo začiatku sa Zlatko učil triky aj z internetu – ako udržať rovnováhu, ako správne položiť nohy, ako držať ramená, ako balansovať telom a neskôr sa učil od starších, skúsenejších skejtbordistov.

Medzi najčastejšie úrazy, ktoré majú títo športovci, sú vytknuté kĺby, zlomené kosti, škrabance, modriny, odraté kolená. Od nášho spolubesedníka sme sa dozvedeli, že kvalitný nový skejtbord stoji okolo 20- – 25-tisíc dinárov. „Skejt sa častým používaním opotrebováva, najviac sa poškodzuje pri skokoch na stred dosky a pri brzdení,“ povedal nám Zlatko. Teraz používa už ôsmy skejt, tie staršie si dáva do izby na stenu ako spomienku na to, čo zažil.

„Moji najbližší ma podporujú, lebo je to v našom prostredí netradičný šport, ale vždy mi pripomenú, aby som si dával pozor na seba,“ hovorí.

Skejtbordisti sa navzájom poznajú aj podľa oblečenia – obliekajú si široký, rozťahaný a pohodlný odev, počúvajú najmä starý rap, ale v dnešnej dobe aj iné hudobne žánre.

Mnohí spoluobčania si myslia, že skejtbordisti sú vandali, ktorí ničia okolie a berú drogy. Ako hovorí Zlatko, sú aj takí, ale v Starej Pazove sú skejteri proti drogám, stretávajú sa kvôli tomuto extrémnemu, náročnému športu, v ktorom sa chcú zlepšovať a keď sú vonku so skejtmi, netrávia čas pred počítačmi a zahĺbení do mobilných telefónov.