Združenie petrovských výtvarných umelcov sa podujalo zorganizovať Večerné edukácie na umelecké školy pre deti a mládež. Večerné školenia si naplánovali v piatok 23. septembra, keď sa venovali maľbe zátišia, potom v sobotu 24. septembra modelovaniu z hliny a v nasledujúcu sobotu, teda 1. októbra, v posledný večer bude kresba portrétu. Praktické práce s poučkami školiteľov sú v priestoroch obecnej Turistickej organizácie, kde toto združenie vystavuje svoje obrazy.

Večernú školu výtvarníctva pre budúcich žiakov stredných umeleckých škôl či akadémií umenia viedli profesori výtvarnej kultúry buď na základných školách alebo na gymnáziu: Daniela Marková, Michal Ďurovka a Emília Valentíková. Na úvod školenia sa mladým umelcom prihovorila a popriala im veľa zdaru predsedníčka ZPVU Mária Struhárová.

Anna Legíňová, tajomníčka združenia, nám prezradila, že toto združenie úspešne absolvovalo niekoľko dielní, medzi nimi aj dielňu Slovenský ornament, kde deti maľovali na dreve a na textile.

„Teraz máme Večerné edukácie. Ide o projekt, ktorý sme vypracovali vzhľadom na to, že združenie vo svojom štatúte má uvedené, že pomáha nielen deťom s osobitnými potrebami, ale má aj spoluprácu so školami. Konkrétne sme si vytypovali, že deti, ktoré sa chcú zapísať do umeleckej školy, nevedia, ako im to tam dopadne, alebo čo ich tam čaká, takže sme sa rozhodli vyjsť im v ústrety, samozrejme, v spolupráci so školami. Zorganizovali sme večerné školy. Sú to tri večery umeleckého zdokonaľovania sa žiakov,“ uviedla Anna Legíňová.

Týmto spôsobom chcú mladým budúcim umelcom aspoň štipkou pomôcť, aby spoznali, čo ich čaká na prijímacích skúškach a aby to ľahšie zdolali. Majú nádej, že sa viacerí z nich stanú aj členmi ZPVU.