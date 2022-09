Z iniciatívy Združenia Inžinieri ochrany životného prostredia Novosadský veľtrh spolu s Mestskou správou pre ochranu životného prostredia Mesta Nový Sad a VKP Čistoća počas Medzinárodného veľtrhu LORIST – Veľtrhu poľovníctva a rybárstva a Veľtrhu ekológie, organizujú recyklačný ostrov, kde budú môcť všetci zainteresovaní občania vymeniť vhodný odpad za bezplatné vstupenky na veľtrh.

Za bezplatnú vstupenku na veľtrhy na Recyklačný ostrov je potrebné priniesť jednu z ponúkaných možností: 10 kg papiera, 5 PET fliaš, 30 plastových vrchnáčikov, 5 plechoviek, 5 sklenených fliaš, 2 pneumatiky, 1 l použitého jedlého oleja, 1 kus elektrického odpadu, 1 kus elektronického odpadu alebo 1 kus objemného odpadu.

Cieľom Recyklačného ostrova je zvýšiť povedomie o primárnej selekcii odpadu a oboznámiť obyvateľstvo s podobou recyklačných dvorov, ktoré sa v Novom Sade budujú a ktoré by čoskoro mali začať fungovať. Tým by sa malo prispieť k ochrane prírodných zdrojov, recyklovaniu odpadu a k zníženiu odpadu, ktorý sa ukladá na skládke v Novom Sade.

Recyklačný ostrov sa bude nachádzať pri Nákladnom vchode I Novosadského veľtrhu. Vstup na Recyklačný ostrov, pešo, na bicykli alebo autom, bude možný z Ulice Branka Bajića. Otvorený bude od stredy 28. septembra do nedele 1. októbra, od 10.00 do 19.00 hodiny a v posledný deň veľtrhu, v nedeľu 2. októbra, od 10.00 do 17.00 hodiny.