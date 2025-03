Novak Đoković neuspel v Miami, alebo presnejšie – nepodarilo sa mu získať stú trofej v kariére, lebo vo finále druhého Masters turnaja sezóny, tentoraz na Floride vo finále prehral v boji o trofej proti mladému českému tenistovi Jakubovi Menšíkovi.

Nole vstúpil do turnaja ako jeden z favoritov a potvrdil svoje postavenie, keď sa prebojoval až do finále. Cesta do finále však nebola jednoduchá. V skorších kolách sa musel vyrovnať s náročnými súpermi, ktorí mu nedali nič zadarmo. V semifinále relatívne ľahko porazil Bulhara Grigora Dimitrovova za zhruba sedemdesiat minút, a preto sa očakávalo, že vo finále triumfuje tiež.

Vo finále sa Novak stretol s prekvapením turnaja, 19-ročným českým talentom Jakubom Menšíkom. Zápas bol napínavý a plný zvratov. Menšík hral s veľkou odvahou a Đokovićovi nedal ani bod zadarmo. Nakoniec sa však prejavila Menšíkova skvelá forma a chladnokrvnosť. Menšík dokázal vyhrať v dvoch setoch 7 : 6, 7 : 6, a tak mladý český športovec získal prvú trofej v kariére.

Akokoľvek Nole počas celého turnaja predvádzal skvelý tenis. Jeho hra bola plná presných úderov, skvelého pohybu po kurte a pevnej psychiky, na rozdiel od podujatia v Indian Wells, keď sa pošmykol už na štarte a vypadol v druhom kole, čiže vo svojom prvom zápase na turnaji.

Mladý Čech Jakub Menšík sa stal prekvapením turnaja, keď sa prebojoval až do finále a získal titul.

Turnaj bol poznačený dažďom, ktorý narušil program zápasov, pre rovnaké dôvody meškalo aj finále. Menšík v Miami okrem nad Novakom vo finále fantastické výkony dosiahol aj v skorších kolách – v semifinále zdolal Taylora Fritza, predtým Arthura Filsa, ešte skôr Jacka Drapera.

Tak sa Miami Open 2025 zapíše do tenisovej histórie ako turnaj, kde Menšík získal svoju prvú trofej a Nole zostal bez stej.

Ďalšia príležitosť už čoskoro

Đoković je, ako vieme, držiteľom rekordných 24 grandslamových titulov a 40 titulov z turnajov série Masters 1000, vstúpil do turnaja ako hlavný favorit.

Napriek prehre vo finále potvrdil, že patrí medzi najlepších tenistov histórie. Preto je možno správna chvíľa ešte raz sa pozrieť aj na jeho štatistiku: získal 24 grandslamových titulov, 40 titulov z turnajov série Masters 1000 a 99 titulov celkovo v kariére.

Prvá ďalšia príležitosť získať stú trofej sa bude ponúkať už čoskoro, lebo sa sezóna rozbieha a veľmi rýchlo na rad prídu ďalšie turnaje.

Napríklad Monte-Carlo Masters odštartuje už 7. apríla a po druhý Grand Slam sezóny Roland Garros, ktorý sa hrať bude koncom mája a na začiatku jún,a sú pred nami ešte aj masters podujatia v Madride a v Ríme, kým sa medzi tieto akcie vtesnali aj turnaje zo série 500 (Barcelona, Mníchov a Hamburg), ako aj niekoľko podujatí zo série 250.

Inak početní favoriti na podujatí v Miami pochodili slabo, napríklad svetová dvojka Carlos Alcaraz vypadol v druhom kole v stretnutí s Davidom Goffinom z Belgicka, Daniil Medvedev tiež vypadol v druhom kole proti Španielovi Munarovi, prvý nasadený Alexander Zverev vypadol v osemfinále proti spomenutému Francúzovi Arthurovi Filsovi.

Jakub Menšík je víťazom turnaja v Miami a okrem trofeje mu triumf priniesol aj početné body na ATP poradovníku a odo dnes je 24. hráčom sveta. Nole si udržal piatu pozíciu a pred ním sú Sinner, Zverev, Alcaraz a Fritz.

Z našich tenistov sú v Top 100 Kecmanović, Međedović a Györe.