MIROSLAV GAŠPAR (1989) Štúdiá žurnalistiky ukončil roku 2012 a roku 2013 aj master štúdium komunikológie. Pracuje v Slovenskej redakcii Rádia Nový Sad, redaktorom je mládežníckeho vysielania In teen a Vysielania pre deti. Nositeľom je cien časopisu pre deti Zornička, časopisu Vzlet a píše poviedky pre deti. Roku 2018 vyšla jeho kniha Mesiac nad naším dvorom a roku 2021 vyšla táto kniha aj v preklade do srbčiny. Zaoberá sa prekladateľstvom, preložil zo srbčiny do slovenčiny román 1934 Radovana Vlahovića. Baví ho propaganda, politické témy, sociológia, spoločenské siete, analýza médií, šport a literatúra. Kontakt: gasho89@gmail.com