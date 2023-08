OLINKA GLÓZIKOVÁ–JONÁŠOVÁ (1985) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 2020. Na Oddelení Slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade vyštudovala slovenský jazyk a literatúru. V rokoch 2009-2015 pracovala ako novinárka v slovenskej redakcii v lokálnej Rádio-televízii Obce Kovačica a v rokoch 2015-2020 zastupovala funkciu riaditeľky RTV OK. Občas prispievala do slovenských vojvodinských časopisov, mesačníkov a periodík, ako aj portálu ÚKVS a spolupracovala aj s Rádio International, ktorý zastrešuje RTVS v Bratislave. Je autorkou niekoľkých dokumentárnych vysielaní v produkcii RTV OK. Kontakt: ogjonasova@hl.rs