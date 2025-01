V Bukurešti v nedeľu vrcholí vodnopólový Svetový pohár. Ide o podujatie, ktoré nemá význam ako olympijský vodnopólový turnaj, či svetové alebo európske majstrovstvá.

Ide skôr o akciu prestížneho charakteru a početne selekciu ho využívajú na to, aby príležitosť bola ponúknutá mladším hráčom a tím, ktorí nie sú v prvom pláne na spomenutých významnejších a väčších podujatiach.

Srbsko tak od 6. do 12. januára tiež vystúpilo v Rumunsku a aktuálny olympijský šampión skutočne turnaj využil na prípravu a výsledok bol v druhom pláne. Naši finišujú na deviatom mieste, čo je bez ohľadu na všetko príliš rozčarujúci výkon.

V základnej skupine Srbsko, čo je kuriozitou, oba zápasy zohralo v ten istý deň. Bolo to ešte v stredu, keď sme predpoludním prehrali proti Grécku výsledkom 17 : 13 a vo večernom termíne Srbsko neuspelo ani proti Čiernej Hore a prehralo 15 : 16.

Tak sme z poslednej pozície smerovali do osemfinále, kde sme znovu zažili prehru, tentoraz proti Španielsku 9 : 14 a museli sme sa uspokojiť rozohrávaním o poradie od 9. do 12. miesta. Tým sme zostali bez šance na postup na Super finále Svetového pohára, ktoré sa hrať bude v apríli. Na to podujatie postúpili všetci štvrťfinalisti turnaja v Bukurešti, ale ten sa neskončil v uvedenom kole, ale sa hrá aj ďalej.

Tak v nedeľu vo finále zohrajú Maďarsko – Španielsko, kým v boji o tretie miesto vystúpia Grécko a Čierna Hora.

Náš tréner Uroš Stevanović na turnaji v Rumunsku nepočítal s hráčmi, ktorí získali olympijské zlato v Paríži, šancu ponúkol mladým a novým hráčom, ktorí predsa proti tým najsilnejším reprezentáciám nedokázali čeliť.

Zažili tri spomenuté prehry, ale potom v rozohrávaní zdolali najprv Rumunsko, veľmi presvedčivo výsledkom 21 : 6 a potom v stretnutí o deviate miesto prekonali aj Francúzsko výsledkom 18 : 12. Takže, turnaj Svetového pohára by sme skôr v tomto kontexte mohli pochopiť ako niekoľko prípravných zápasov v krátkom čase a na základe vydania určite aj sám tréner Stevanović má to jasnejšie v kontexte zoznamu hráčov, s ktorými bude počítať do budúcna.

Inak, spomenuté Super finále Svetového pohára v roku 2025 v apríli na programe bude v Čiernej Hore a hostiteľskými mestami budú Budva a Kotor. Postup si zabezpečili Grécko, Maďarsko, Čierna Hora, Španielsko, Chorvátsko, Japonsko, ako aj finalisti Svetového pohára B divízie Nemecko a Holandsko.

V roku 2025 v kontexte vodného póla bude na programe veľmi významné podujatie – svetový šampionát, ktorý tradične prebiehať bude v rámci majstrovstiev sveta vo vodných športoch. Tie na programe budú od 11. júla do 3. augusta v Singapure. Na základe výkonu z Olympijských hier v Paríži si Srbsko na majstrovstvá postup vybojovalo a rovnako vyšlo aj Chorvátsku a Spojeným štátom americkým.

Srbsko na svetovom šampionáte na medailu čaká dlho. Posledná datuje z Budapešti v roku 2017, keď sme získali bronz, a potom sme v semifinále ešte boli len na turnaji v roku 2023 v Japonsku.

Posledný titul majstra sveta je z roku 2015 v Rusku, keď srbská vodnopólová reprezentácia bola fakticky neprekonateľná. Vtedy generácia Prlainovića, Filipovića, Pijetlovića, Gocića a ďalších vo finále presvedčivo porazila Chorvátsko 11 : 4. V nadchádzajúcich rokoch postupne naše vodné pólo klesalo, a tak sme zostávali bez záverečných kôl na šampionátoch. Rany zahojilo zlato z Paríža, ale ďaleko sme od toho, že sa vodné pólo vrátilo tam, kde patrí. Nie je to pesimizmus či skepticizmus, ale racionálne a reálne analyzovanie všetkých faktov.