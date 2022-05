Symbolickým prednesom srbskej a slovenskej hymny v sobotu 14. mája začala sa slávnostná akadémia k 220. výročiu Kovačice, po čom Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenčiny vo výslužbe, prečítala primeranú báseň.

K 220. výročiu Kovačice prihovorili sa obecní a miestni predstavitelia a hostia, menovite: Adam Jonáš, predseda Rady Miestneho spoločenstva v Kovačici, Jaroslav Hrubík, predseda Obce Kovačica, a Marína Tomanová, náčelníčka Juhobanátskeho obvodu, ktorá vo svojom prejave vyzvala prítomných, aby si zaspomínali na neľahké časy, keď prví osadníci prišli do Kovačice. „Predstavte si tú pustatinu, široké polia a iba holé modré nebo nad nimi. Predstavte si tie pracovité a usilovné ruky. Či vtedy verili a snívali? Áno! Rozhodne áno! Verili a snívali! Keby tak nebolo, dnes by sme neboli na tomto mieste a neoslavovali by sme toto pozoruhodné jubileum.“ Po Tomanovej sa slova ujal Fedor

Rosocha, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade: „Uplynulých 220 rokov svedčí o až „donquijotovskom“ čine vašich prarodičov, ktorí sa možno s ťažkým srdcom rozhodli opustiť svoju kolísku a vydať sa hľadať nový domov, ktorí našli na tejto širokej slnkom zaliatej rovine. Dnes oslavované výročie nám pripomína ich vytrvalosť a ich odhodlanosť zapustiť mnohé korene v tejto úrodnej pôde a dať šancu vtedy ešte pustatine. Zanietenosť a pracovitosť dodnes typickou pre Slovákov mali naši predkovia, chopili práce a položili základy sídla, ktoré dnes poznáme ako Kovačicu. V súčasnosti je Kovačica významným centrom Slovákov, nielen tu v Srbsku, ale je príkladom k zachovania kultúry a tradícií pre našich krajanov žijúcich po celom svete.“

Galérii insitného umenia medaila ÚSŽZ

Na záver slávnostnej akadémie sa slova ujal Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý po primeranej gratulácii k výročiu Kovačice odovzdal vyznamenanie Galérii insitného umenia – Medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá symbolizuje vďaku Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o udržanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a úsilie spojené s upevňovaním väzieb medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou. Medailu prijala riaditeľka Galérie insitného umenia Anna Žolnajová-Barcová a zároveň sa za toto vyznamenanie poďakovala v mene členov galérie a vo vlastnom mene.

Predseda Pilip pri odovzdávaní vyznamenania vyzdvihol, že medaila patrí všetkým bývalým, súčasným, ale aj budúcim členom GIU, ktorí sa pričinili o pozdvihnutie Kovačice na svetoznáme stredisko insitného umenia. „Medaila sa udeľuje pri príležitosti osláv 220. výročia Kovačice Slovákmi, ale aj pri príležitosti 70. výročia prvej spoločnej výstavy insitných maliarov v roku 1952. Kovačickí maliari namaľovali obrazy, ktoré celému svetu odovzdávajú posolstvo mieru, šťastného a naplneného života opierajúceho sa o najvyššie ľudské hodnoty. Zároveň kovačickú insitu charakterizuje silné prepojenie na slovenské tradície a kultúrne dedičstvo, ktoré si Slováci do Kovačice priniesli z materskej krajiny,“ uzavrel.

Scénickým prejavom predstavili dejiny 220-ročnej Kovačice

Po príhovoroch vzácnych hostí a hostiteľov na záver slávnostnej akadémie nasledoval scénický prejav Kovačičanov, ktorý znázornil cestu prvých osadníkov Kovačice, cez Bardáň a Ečku po rok 1977, keď sa Kovačica stala mestom. Réžiu podpísala Katarína Mišíková-Hitzingerová.