Koaličnú zmluvu v pondelok 16. októbra podpísali predsedovia troch politických strán, ktoré sa po septembrových parlamentných voľbách na Slovensku dohodli na vytvorení novej vlády.

Dohodu uzavreli dve sociálnodemokratické strany: Smer – sociálna demokracia (Smer – SD) a Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD), a Slovenská národná strana (SNS).

Kandidátov na členov nového kabinetu nová vládna koalícia zatiaľ nezverejnila. Podľa šéfa Smeru Róberta Fica vedenia strán budú príslušné mená ešte len schvaľovať. Z vyjadrenia koaličných politikov vyplynulo, že novým premiérom by mal byť Fico, ktorý túto funkciu v minulosti zastával už trikrát.

K podpisu koaličnej zmluvy pristúpila trojica strán v závere dvojtýždňovej lehoty, ktorú prezidentka dala na vytvorenie parlamentnej väčšiny Ficovi, ktorého strana voľby vyhrala. Smer, Hlas a SNS, ktoré spolu získali 79 kresiel v 150-člennom parlamente, už minulý týždeň uzavreli memorandum o pláne nového kabinetu.

Smer a SNS dlhodobo vystupujú proti vojenskej pomoci Ukrajine brániacej sa ruskej invázii a kritizujú aj protiruské sankcie.

„Očakávam náročnú komunikáciu s pani prezidentkou. Môžem očakávať, že dôjde k naťahovaniu času,“ povedal Fico o vymenovaní novej vlády. Dodal, že až po schválení kandidátov na členov vlády koaličnými stranami predloží príslušný zoznam hlave štátu, ktorá podľa ústavy vymenuje nového premiéra a na jeho návrh potom členov kabinetu.

Niektorí možní kandidáti na ministrov, ktorých mená predtým zverejnili slovenské médiá, už vyvolali búrlivé reakcie odborníkov.

Fico by prijal, ak by ustanovujúca schôdza parlamentu bola už budúci týždeň. Mala by ju zvolať hlava štátu. Zopakoval, že by chcel, aby Slovensko na nadchádzajúcom samite Európskej únie 26. a 27. októbra už zastupoval predseda novovytvorenej vlády.

Podľa Fica nová slovenská vláda nebude meniť zahranično-politickú orientáciu krajiny, ale viac zohľadňovať národné záujmy.

Strana európskych socialistov (PES) minulý týždeň pozastavila Smeru a Hlasu členstvo, čo zdôvodnila Ficovým odklonom od hodnôt európskych socialistov a pripravovanou vládnou spoluprácou so SNS, ktorú európski socialisti označili za krajne pravicovú.

Zdroj: sme.sk