Pred záverečným, novembrovým cyklom zápasov v kvalifikácii na Majstrovstvá Európy vo futbale 2024 už zostalo len málo neznámych. Okrem hostiteľa turnaja Nemecka už teraz miesto zabezpečené má až osem ďalších selekcií, ktoré v záverečných kolách môžu hrať bezstarostne.

Sú to Belgicko, Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, Škótsko, Turecko, Rakúsko a Anglicko.

Ešte niekoľko tímov už len teoreticky bez majstrovstiev môže zostať, medzi nimi aj Maďarsko z našej skupiny. Srbsko, ako vieme, nad Čiernou Horou v utorok triumfovalo výsledkom 3 : 1 a tiež sa dostalo na krok od postupu. Musíme uznať, že nám naši futbalisti aj tentoraz ponúkli trápenie s ohľadom na to, že aj proti Čiernej Hore hra bola ďaleko od ideálnej. Predsa v tejto chvíli sú najdôležitejšie tri body, ktoré najpravdepodobnejšie znamenajú aj postup do záverečného turnaja.

Dobre sme zápas otvorili, Mitrović už v 9. minúte pekne skóroval, ale po náskoku naši spomalili a veľmi sa to podobalo na niektoré vydania z predchádzajúceho obdobia, napríklad na zápas s Kamerunom na Mundiale. Čierna Hora nebola lepším rivalom, nemala ani ktovieaké príležitosti, ale z jedného protiútoku v záverečnej časti polčasu sa kapitánovi Stevanovi Jovetićovi podarilo vyrovnať na 1 : 1.

Na oddychu tréner Piksi vykonal zmeny, do hry vošli Sergej a Kostić a akú-takú pozitívnu energiu priniesli. Naši tlačili, pravda, bez stopercentných šancí a čas plynul. Našťastie, v správnom momente padol náš druhý gól. Loptu získal Sergej, prihral Tadićovi, ktorý pred bránou súpera našiel Mitrovića, ktorý z blízkosti znovu skóroval. Naši nespomalili, ako to bývalo skôr, a rýchlo sa to oplatilo. O tri minúty neskoršie znovu naši „ukradli“ loptu v nebezpečnej zóne, Mitrović tentoraz prihral Tadićovi, ktorý z takých 20 metrov krásne trafil dolný roh brány Čiernohorcov. Cesta k triumfu bola vykliesnená.

Už sa dokonca mnoho toho neudialo, získali sme významné tri body a, ako je spomenuté, už sme prakticky na Majstrovstvách Európy.

V poslednom cykle naši zohrajú len jeden zápas, na domácej pôde proti nikdy slabšiemu Bulharsku. Naši v Leskovci budú veľkým favoritom, ale netreba uvažovať o remíze (lebo na postup stačí bod), treba zohrať zodpovedne a využiť šancu triumfom sa kvalifikovať na kontinentálny šampionát.

Inak v druhom zápase našej skupiny Litva a Maďarsko nečakane zohrali 2 : 2, takže teoreticky naši môžu skončiť aj na prvom mieste. Čierna Hora na prípadný postup potrebuje výhry v posledných zápasoch proti Litve a Maďarsku, ako aj prehru nášho tímu.

Aspoň nakrátko je „požiar“ v reprezentácii pod kontrolou, samozrejme, že problémy zostali a tie treba dôkladne riešiť. Čas na to bude, objektívne máme veľmi dobrých jednotlivcov, ale ako kolektívu sa proste na veľkých turnajoch nechce podariť…

Keď nazrieme aj do ostatných skupín, môžeme konštatovať, že sú blízko k postupu Holandsko, Albánsko, tiež Slovinsko, Dánsko a Rumunsko.

Inde už bojujú o Mundial 2026

Nezabudnime ani na to, že sa na ostatných kontinentoch tiež hralo. Na mysli máme kvalifikáciu na Majstrovstvá sveta 2026. V Ázii tak za sebou majú prvé kvalifikačné kolo a veru je zaujímavo v zóne CONMEBOL, čiže v Južnej Amerike, kde sa hrá ligový systém.

Zohrali už štyri zápasy a najlepšie sa darí aktuálnemu majstrovi sveta Argentíne, ktorá je jediná maximálna a už teraz má pekný náskok pred ostatnými. Messi a jeho družina majú 12 bodov, nasledujú Uruguaj, Brazília a Venezuela so siedmimi bodmi a v Top 6 (na miestach, ktoré garantujú postup na Mundial) zatiaľ ešte sú Kolumbia a Ekvádor.

Kvalifikácia na Mundial v UEFA zóne je ešte relatívne ďaleko. Pred nami sú posledné zápasy v boji o Euro 2024, kým sa ďalšia kvalifikácia, tá v boji o USA, Mexiko a Kanadu začne v marci 2025.