Národná rada včera vyslovila nedôveru vláde Eduarda Hegera. Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 poslancov, proti boli 20.

V utorok hlasovanie o nedôvere vlády bolo presunuté na štvrtok 15. decembra. Predpokladalo sa, že získaný čas bude prospešný na uzatvorenie dohôd medzi koaličnými stranami, no nestalo sa. Ešte pred hlasovaním Národnú radu opustili poslanci OĽaNO. Keďže padla vláda, Slovensko očakávajú tri možné scenáre, a to: dohoda v parlamente, ktorá bude postavená na rekonštrukcii vlády, druhým je nastolenie do funkcie odborníkov, ktorých stanoví prezidentka a tretím sú predčasné voľby.

Včera svoju demisiu ponúkol Igor Matovič, minister financií (OĽaNO), ale s podmienkou, že strana SaS nepodporí nedôveru vlády a zároveň podporí rozpočet. Koalícia však tento návrh odmietla. Aby sa vec ešte viac skomplikovala, Igor Matovič, ktorý svoju demisiu predsa doručil prezidentke, vytrhol ju nakoniec z ruky vedúcemu prezidentskej kancelárie Metodovi Špačekovi, takže oficiálna demisia ministra a vedúceho strany OĽaNO zatiaľ nie je v prezidentskom paláci. Odôvodnil to tým, že si to rozmyslel. „Myslím si, že nič lepšie nedokumentuje to chaotické vládnutie a Igor Matovič to naozaj dnes triumfálne zaklincoval. Poslanecký klub SaS bude jednotne hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde,“ uviedol včera v Národnej rade Richard Sulík (SaS).

Večer do Prezidentského paláca prišli na stretnutie s prezidentkou Čaputovou aj premiér Eduard Heger a predseda parlamentu Boris Kollár. Dohodli sa na ďalších krokoch. Údajne Čaputová dočasne poverí vykonávanie funkcie v obmedzenom rozsahu a predčasné voľby podľa nej a predsedu parlamentu by sa mohli konať v máji alebo júni.

Zdroj: sme.sk, pravda.sk