Počas dvoch desaťročí činnosti Spolku petrovských žien v aktuálnej forme, teda v rokoch 2002 až 2021 petrovské spolkárky prichystali a prezentovali verejnosti až 65 národopisných výstav, výstav ručných prác a tých dokumentárnych.

Po roku, keď zaznamenali dvadsať rokov obnovenia činnosti spolku, k tohtoročných Slovenským národným slávnostiam spolkárky sa pokúsili zozbierať a do jedného celku skĺbiť to, čo mali v snahe poukázať a mladšej populácii priblížiť týmito výstavami za posledné dve desaťročia. A to je predovšetkým, ako sa na tomto priestore žilo, akým spôsobom sa živili a ako si naši predkovia zachovávali tradície.

V nedeľu večer 7. augusta na nádvorí Spolku petrovských žien v Báčskom Petrovci sa zoskupilo mnoho hostí, nielen domácich, ale aj cezpoľných, s ktorými SPŽ utužuje skvelú spoluprácu. Všetci prišli na vernisáž výstavy pomenovanej Prechádzka našimi výstavami počas 20-ročnej činnosti v SPŽ. Tá bola obsiahnutá harmonogramom tohtoročných SNS. Spevom ich privítala spevácka skupina Petrovčanky s harmonikárom Jánom Andrášikom.

Predsedníčka Katarína Rašetová privítala hostí a pokúsila sa priblížiť prácu v spolku, akú rozvíjajú aj v súčasnosti a vymenovať oporné body ich činnosti. Zároveň sa zavďačila lokálnej samospráve, že im poskytli financie upraviť si miestnosti. Moderátorka programu Mária Gašparovská dala slovo aj hosťom, z ktorých si pred mikrofón zastali a posolstvo ženám odovzdali Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Jasna Šprochová, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec, a zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Monika Podsklanová-Šuhajdová. Mladá recitátorka Alexandra Muchová prečítala úryvok o najnovšej knihe o SPŽ z pera Anny Dudášovej a Anna Hansmanová predniesla báseň Viery Benkovej.

Drahotína Dorčová, ideová tvorkyňa mnohých doterajších výstav, ako aj tejto súčasnej, sa zavďačila všetkým, ktorí v minulosti priložili a aj v súčasnosti prikladajú ruky v spolku a podrobnejšie hovorila o koncepcii výstavy a čo návštevníkov vo výstavnej sieni očakáva.

Na záver predstaviteľka slovenského veľvyslanectva v Belehrade aj oficiálne otvorila výstavu a predsedníčka obce otvorila vynovené miestnosti. Potom nasledovalo prestrihnutie stužky na hlavnom vchode a obchôdzka výstavy a napokon aj občerstvenie a bohaté stolovanie, ktoré petrovské ženy prichystali pre všetkých prítomných.