Dnes je Svetový deň levov, ktorý sa z iniciatívy spoločnosti Big Cat Rescue oslavuje od roku 2013.

Jedno z najkrajších zvierat našej planéty, kráľ zvierat či džungle je dnes ohrozeným zvieraťom. Za posledných 20 rokov sa populácia leva znížila o 43 %. Predpokladá sa, že na svete dnes žije 20 000 až 39 000 jedincov a medzi hlavné príčiny ich čoraz výraznejšieho miznutia patrí znižovanie biotopov a nelegálny lov.

Levy sú najväčšie divoké mačky v Afrike. Samce priemerne vážia 180 kilogramov a samice 130 kg. Zjedia od 25 kg jedla a vo voľnej prírode sa môžu dožiť do 15 rokov. Zvyčajne lovia v noci, a to v skupinách. Vek párenia dosahujú o 3 až 4 roky a tehotenstvo samičiek trvá 4 mesiace. A jedno majú určite spoločné so svojimi oveľa menšími príbuznými – spia 20 hodín denne.