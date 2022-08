Saudská Arábia schválila dovoz hovädzieho a ovčieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov zo Srbska, čo je dobrá správa pre srbských chovateľov dobytka, uvádza sa na stránke Hospodárskej komory Srbska.

Tajomník Združenia pre chov hospodárskych zvierat a spracovanie dobytkárskych produktov Hospodárskej komory Srbska Nenad Budimović oceňuje, že toto rozhodnutie predstavuje prelom v zahraničnoobchodných dohodách s krajinou, ktorá má náročný a dobre platený trh.

Vysvetlil, že po tejto dohode, keď sa Srbsko dostalo na zoznam krajín, ktoré majú možnosť vyvážať do Saudskej Arábie, ďalším krokom je harmonizácia veterinárnych osvedčení a uplatňovanie normy Halal, keďže ide o krajinu moslimského náboženstva.

„Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú spolupracovať so Saudskou Arábiou a vyvážať živočíšne produkty do tejto krajiny, musia uplatňovať túto normu, ktorá zahŕňa kontrolu, ako sa so zvieraťom zaobchádzalo a ako bolo kŕmené, bitúnok musí spĺňať určité normy, rozrábanie mäsa a všetky podobné požiadavky uvedené v tomto dokumente musia byť splnené,” povedal.

Budimović povedal, že Srbsko nie je vyňaté z hospodárskej krízy, ktorá zachvátila celý svet, ale čelí aj klimatickým zmenám, ktoré ovplyvňujú výrobu krmiva pre zvieratá.

„Už druhý rok máme sucho s tým, že tento rok je v určitých častiach Vojvodiny oveľa výraznejšie, čo malo negatívne dôsledky pri výrobe kukurice, sójového šrotu, slnečnice a lucernového sena, nevyhnutných pre kŕmenie dobytka.“ Z toho dôvodu je podľa jeho slov potrebné pracovať na uplatňovaní nových závlahových technológií, ako aj produkcii nových odrôd kukurice a lucerny, aby sa zabezpečilo dostatočné množstvo potravy pre zvieratá.