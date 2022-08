Počas regaty Vode Vojvodine, ktorá prebiehala od 24. júna do 4. júla, účastníci mali možnosť separovať odpad, presnejšie PET fľaše a vrchnáčiky. Táto akcia sa realizovala v spolupráci so združením Čepom do osmeha a tento týždeň vďaka všetkým tým, ktorí separovali, kúpené boli pomôcky pre dve telesne postihnuté deti.